https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html
Коронавирус в Москве: новые ограничения
Столичные власти ввели новые ограничения из-за резкого роста количества заболевших COVID-19 — ежедневно в Москве регистрируют около 4,5–5 тысяч новых случаев... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:07
2020-10-23T17:07
2020-10-23T17:07
инфографика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
эпидемия
сергей собянин
москва
общество
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Столичные власти ввели новые ограничения из-за резкого роста количества заболевших COVID-19 — ежедневно в Москве регистрируют около 4,5–5 тысяч новых случаев. Весной максимальное значение этого показателя остановилось на отметке 6,7 тысячи заболевших. Список предписаний, которые следует соблюдать, постоянно обновляется, смотрите в инфографике Ria.ru, какие из них актуальны на данный момент.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эпидемия, сергей собянин, москва, общество