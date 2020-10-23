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Коронавирус в Москве: новые ограничения
Столичные власти ввели новые ограничения из-за резкого роста количества заболевших COVID-19 — ежедневно в Москве регистрируют около 4,5–5 тысяч новых случаев... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:07
2020-10-23T17:07
инфографика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
эпидемия
сергей собянин
москва
общество
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Столичные власти ввели новые ограничения из-за резкого роста количества заболевших COVID-19 — ежедневно в Москве регистрируют около 4,5–5 тысяч новых случаев. Весной максимальное значение этого показателя остановилось на отметке 6,7 тысячи заболевших. Список предписаний, которые следует соблюдать, постоянно обновляется, смотрите в инфографике Ria.ru, какие из них актуальны на данный момент.
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РИА Новости
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инфографика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эпидемия, сергей собянин, москва, общество

Коронавирус в Москве: новые ограничения

17:07 23.10.2020
 
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Столичные власти ввели новые ограничения из-за резкого роста количества заболевших COVID-19 — ежедневно в Москве регистрируют около 4,5–5 тысяч новых случаев. Весной максимальное значение этого показателя остановилось на отметке 6,7 тысячи заболевших. Список предписаний, которые следует соблюдать, постоянно обновляется, смотрите в инфографике Ria.ru, какие из них актуальны на данный момент.
 
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ИнфографикаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЭпидемияСергей СобянинМоскваОбщество
 
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