https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html

Коронавирус в Москве: новые ограничения

Столичные власти ввели новые ограничения из-за резкого роста количества заболевших COVID-19 — ежедневно в Москве регистрируют около 4,5–5 тысяч новых случаев... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:07

2020-10-23T17:07

2020-10-23T17:07

инфографика

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

эпидемия

сергей собянин

москва

общество

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Столичные власти ввели новые ограничения из-за резкого роста количества заболевших COVID-19 — ежедневно в Москве регистрируют около 4,5–5 тысяч новых случаев. Весной максимальное значение этого показателя остановилось на отметке 6,7 тысячи заболевших. Список предписаний, которые следует соблюдать, постоянно обновляется, смотрите в инфографике Ria.ru, какие из них актуальны на данный момент.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эпидемия, сергей собянин, москва, общество