https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581157211.html

Власти Москвы рассказали, как избежать новых ограничений из-за COVID-19

Соблюдение требований по ношению масок и перчаток, а также перевод сотрудников на удаленный режим работы позволит избежать ввода новых ограничений в Москве,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:45

2020-10-23T11:45

2020-10-23T11:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Соблюдение требований по ношению масок и перчаток, а также перевод сотрудников на удаленный режим работы позволит избежать ввода новых ограничений в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, сообщил журналистам начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.Он напомнил, что с 5 октября установлено требование по переводу 30% сотрудников на удаленку, а с 12 октября работодатели обязаны предоставлять сведения о сотрудниках на удаленном режиме работы. За нарушение требований предусмотрена ответственность до 300 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 суток.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581152227.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество