https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581157211.html
Власти Москвы рассказали, как избежать новых ограничений из-за COVID-19
Соблюдение требований по ношению масок и перчаток, а также перевод сотрудников на удаленный режим работы позволит избежать ввода новых ограничений в Москве,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:45
2020-10-23T11:45
2020-10-23T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Соблюдение требований по ношению масок и перчаток, а также перевод сотрудников на удаленный режим работы позволит избежать ввода новых ограничений в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, сообщил журналистам начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.Он напомнил, что с 5 октября установлено требование по переводу 30% сотрудников на удаленку, а с 12 октября работодатели обязаны предоставлять сведения о сотрудниках на удаленном режиме работы. За нарушение требований предусмотрена ответственность до 300 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 суток.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581152227.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество