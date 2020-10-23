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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581157211.html
Власти Москвы рассказали, как избежать новых ограничений из-за COVID-19
Соблюдение требований по ношению масок и перчаток, а также перевод сотрудников на удаленный режим работы позволит избежать ввода новых ограничений в Москве,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:45
2020-10-23T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Соблюдение требований по ношению масок и перчаток, а также перевод сотрудников на удаленный режим работы позволит избежать ввода новых ограничений в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, сообщил журналистам начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.Он напомнил, что с 5 октября установлено требование по переводу 30% сотрудников на удаленку, а с 12 октября работодатели обязаны предоставлять сведения о сотрудниках на удаленном режиме работы. За нарушение требований предусмотрена ответственность до 300 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 суток.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581152227.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Власти Москвы рассказали, как избежать новых ограничений из-за COVID-19

11:45 23.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры спускаются по эскалатору на станции метро "Парк культуры" в Москве
Пассажиры спускаются по эскалатору на станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Соблюдение требований по ношению масок и перчаток, а также перевод сотрудников на удаленный режим работы позволит избежать ввода новых ограничений в Москве, сообщил журналистам начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Он напомнил, что с 5 октября установлено требование по переводу 30% сотрудников на удаленку, а с 12 октября работодатели обязаны предоставлять сведения о сотрудниках на удаленном режиме работы. За нарушение требований предусмотрена ответственность до 300 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 суток.

"Соблюдение всех обязательных требований, установленных правительством Москвы, может позволить справиться нам с этой эпидемиологической ситуацией и не вводить более жестких ограничительных мероприятий", - сообщил Данчиков.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажиры на станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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