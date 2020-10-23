https://ria.ru/20201023/oesr-1581167016.html
В МИД рассказали, вступит ли Россия в ОЭСР
Россия не собирается вступать в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:38
2020-10-23T12:38
2020-10-23T12:38
россия
александр панкин
оэср
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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<strong>ВЕРОНА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Россия не собирается вступать в Организацию экономического сотрудничества и развития (<a href="https://ria.ru/organization_OEHSR_2" target="_blank">ОЭСР</a>), заявил журналистам замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Pankin" target="_blank">Александр Панкин</a>."Вопрос о полноценном участии, вхождении в члены ОЭСР не стоит", - сказал он.По его словам, ОЭСР – "это действительно кладезь важных знаний, прогнозов, в том числе обзоров стран, рынков, поэтому эта материя нами осваивается".Но при этом говорить о вступлении в организацию в условиях, когда Россию не приглашают, не приходится, подчеркнул замглавы МИД РФ."Мы не можем ставить так вопрос, что мы хотели бы вступить, когда нам говорят, что you're not welcome, то есть мы вас здесь не ждем. Мы не можем говорить: ну, пригласите нас, пожалуйста. Зачем? Не ждете? Хорошо, мы можем жить без вас, вы без нас. Но у вас есть много интересных наработок, которые мы готовы применять, нужных для развития нашего взаимодействия с европейцами и с другими. Без вступления", - отметил Панкин.ОЭСР – это международная организация со штаб-квартирой в Париже. Ее цель - формирование политики, направленной на экономическое развитие для содействия всеобщему благополучию, равенству и созданию возможностей. В ОЭСР входят 36 государств, в том числе США, большинство стран ЕС. Россия ранее начинала переговоры о вступлении, но в 2014 году организация приостановила процесс присоединения РФ на неопределенный срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20200304/1568128516.html
https://ria.ru/20201021/pase-1580799206.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр панкин, оэср, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
ВЕРОНА, 23 окт - РИА Новости.
Россия не собирается вступать в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР
), заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин
.
"Вопрос о полноценном участии, вхождении в члены ОЭСР не стоит", - сказал он.
"У нас такая задача не ставится, но мы стараемся активно использовать те механизмы, правила, стандарты, которые нам нужны, которые нам подходят, которые нам необходимы на этапе инновационного нашего развития, регулирования. И мы активно взаимодействуем с различными органами ОЭСР: где-то мы члены этих органов, где-то мы приглашаемы, где-то мы наблюдатели", - добавил Панкин.
По его словам, ОЭСР – "это действительно кладезь важных знаний, прогнозов, в том числе обзоров стран, рынков, поэтому эта материя нами осваивается".
Но при этом говорить о вступлении в организацию в условиях, когда Россию не приглашают, не приходится, подчеркнул замглавы МИД РФ.
"Мы не можем ставить так вопрос, что мы хотели бы вступить, когда нам говорят, что you're not welcome, то есть мы вас здесь не ждем. Мы не можем говорить: ну, пригласите нас, пожалуйста. Зачем? Не ждете? Хорошо, мы можем жить без вас, вы без нас. Но у вас есть много интересных наработок, которые мы готовы применять, нужных для развития нашего взаимодействия с европейцами и с другими. Без вступления", - отметил Панкин.
ОЭСР – это международная организация со штаб-квартирой в Париже. Ее цель - формирование политики, направленной на экономическое развитие для содействия всеобщему благополучию, равенству и созданию возможностей. В ОЭСР входят 36 государств, в том числе США, большинство стран ЕС. Россия ранее начинала переговоры о вступлении, но в 2014 году организация приостановила процесс присоединения РФ на неопределенный срок.