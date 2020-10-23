https://ria.ru/20201023/neft-1581213147.html

Белоруссия приостановила транзит российской нефти в Европу

Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу временно приостановили из-за технических проблем, заявил пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:52

2020-10-23T15:52

2020-10-23T16:36

россия

транснефть

белнефтехим

польша

белоруссия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156335/33/1563353342_0:0:2898:1630_1400x0_80_0_0_8cb54bd9f13a05304be8e7cd5aa9a3f7.jpg

<strong>МИНСК, 23 окт — РИА Новости.</strong> Транзит российской нефти через <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> временно приостановили из-за технических проблем, заявил пресс-секретарь госконцерна "<a href="http://ria.ru/organization__217/" target="_blank" data-auto="true">Белнефтехим</a>" Александр Тищенко.По словам Тищенко, белорусский оператор нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" делает все возможное, чтобы обеспечить транзит запланированных объемов российской нефти. Пока что она накапливается в резервуарах производственно-диспетчерской станции "Мозырь", добавил он.Позже в "Белнефтехим" сообщили, что транзит смеси в Европу восстанавливается, польская сторона устранила проблемы.

https://ria.ru/20201023/neft-1581184195.html

Alexsandr Alexsandr Польша там решила нашу трубу на металлолом сдать?)) 87

Сергей_СПб А при чём тут Белоруссия? Пшеки трубу вентили на металлолом сдали, а местные "знатоки" уже Лукашенко пытаются окунуть. 45

18

россия

польша

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, транснефть, белнефтехим, польша, белоруссия, экономика