https://ria.ru/20201023/neft-1581213147.html
Белоруссия приостановила транзит российской нефти в Европу
Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу временно приостановили из-за технических проблем, заявил пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:52
2020-10-23T15:52
2020-10-23T16:36
россия
транснефть
белнефтехим
польша
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 23 окт — РИА Новости.</strong> Транзит российской нефти через <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> временно приостановили из-за технических проблем, заявил пресс-секретарь госконцерна "<a href="http://ria.ru/organization__217/" target="_blank" data-auto="true">Белнефтехим</a>" Александр Тищенко.По словам Тищенко, белорусский оператор нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" делает все возможное, чтобы обеспечить транзит запланированных объемов российской нефти. Пока что она накапливается в резервуарах производственно-диспетчерской станции "Мозырь", добавил он.Позже в "Белнефтехим" сообщили, что транзит смеси в Европу восстанавливается, польская сторона устранила проблемы.
https://ria.ru/20201023/neft-1581184195.html
Alexsandr Alexsandr
Польша там решила нашу трубу на металлолом сдать?))
87
Сергей_СПб
А при чём тут Белоруссия? Пшеки трубу вентили на металлолом сдали, а местные "знатоки" уже Лукашенко пытаются окунуть.
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россия
польша
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, транснефть, белнефтехим, польша, белоруссия, экономика