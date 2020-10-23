https://ria.ru/20201023/neft-1581184195.html

ЦБ повысил прогноз средней цены нефти Urals на 2020 год

Банк Росиии повысил прогноз среднегодовой цены нефти марки Urals в 2020 году до 41 доллара за баррель с прежней оценки в 38 долларов за баррель, следует из... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:00

2020-10-23T14:00

2020-10-23T14:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

urals

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1400x0_80_0_0_9afc7c0c2b71fb0a09b9811fae8dc3d8.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Банк Росиии повысил прогноз среднегодовой цены нефти марки <a href="http://ria.ru/product_Urals/" target="_blank" data-auto="true">Urals</a> в 2020 году до 41 доллара за баррель с прежней оценки в 38 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>.По прогнозу Банка России, в 2021 и 2022 годах среднегодовая цена на нефть марки Urals сложится на уровне 45 долларов за баррель, в 2023 - 50 долларов за баррель.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/neft-1580598033.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, urals, центральный банк рф (цб рф), экономика