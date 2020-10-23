https://ria.ru/20201023/neft-1581184195.html
ЦБ повысил прогноз средней цены нефти Urals на 2020 год
Банк Росиии повысил прогноз среднегодовой цены нефти марки Urals в 2020 году до 41 доллара за баррель с прежней оценки в 38 долларов за баррель, следует из... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:00
2020-10-23T14:00
2020-10-23T14:00
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Банк Росиии повысил прогноз среднегодовой цены нефти марки <a href="http://ria.ru/product_Urals/" target="_blank" data-auto="true">Urals</a> в 2020 году до 41 доллара за баррель с прежней оценки в 38 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>.По прогнозу Банка России, в 2021 и 2022 годах среднегодовая цена на нефть марки Urals сложится на уровне 45 долларов за баррель, в 2023 - 50 долларов за баррель.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/neft-1580598033.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, urals, центральный банк рф (цб рф), экономика