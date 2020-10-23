Эксперт спрогнозировал новое повышение налога на высокие доходы в России
07:16 23.10.2020 (обновлено: 07:17 23.10.2020)
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на высокие доходы, вероятно, является только первым шагом в направлении прогрессивной шкалы налогообложения, в дальнейшем налогообложение высоких доходов в России будет расти, заявила РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.
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Госдума в среду приняла в первом чтении проект о повышении НДФЛ до 15% для доходов выше 5 миллионов рублей в год. При этом Минфин РФ по итогам обсуждения с парламентом согласился уточнить перечень доходов, подпадающих под повышенное налогообложение, исключив из него доходы от продажи любого личного имущества граждан, кроме ценных бумаг, и от страховых выплат.
"Исходя из данных исключений, возможно предположить, что правительство планирует вводить изменения ставок постепенно, не исключено, что в дальнейшем ставки по иным видам дохода будут возрастать", - предположила Павлова.
Минфин обосновал предложенные изменения тем, что без них повышенный налог пришлось бы платить и гражданам с невысокими доходами. Власти же рассчитывают, что данная мера затронет лишь незначительную часть населения с высокими доходами. В Минфине всегда подчеркивали, что ставка НДФЛ в России остается привлекательной даже с учетом данного повышения.
Поступления от НДФЛ направляются в бюджеты регионов, однако средства, собранные в виде повышенной ставки, согласно проекту бюджета на 2021-2023 годы, будут поступать в федеральный бюджет, за счет этих средств будет финансироваться лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Минфин ожидает дополнительные доходы от этой меры на 190 миллиардов рублей за три года.