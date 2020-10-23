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https://ria.ru/20201023/ndfl-1581120771.html
Эксперт спрогнозировал новое повышение налога на высокие доходы в России
Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на высокие доходы, вероятно, является только первым шагом в направлении прогрессивной шкалы РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T07:16
2020-10-23T07:17
ндфл
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на высокие доходы, вероятно, является только первым шагом в направлении прогрессивной шкалы налогообложения, в дальнейшем налогообложение высоких доходов в России будет расти, заявила РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> в среду приняла в первом чтении проект о повышении НДФЛ до 15% для доходов выше 5 миллионов рублей в год. При этом Минфин РФ по итогам обсуждения с парламентом согласился уточнить перечень доходов, подпадающих под повышенное налогообложение, исключив из него доходы от продажи любого личного имущества граждан, кроме ценных бумаг, и от страховых выплат.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> обосновал предложенные изменения тем, что без них повышенный налог пришлось бы платить и гражданам с невысокими доходами. Власти же рассчитывают, что данная мера затронет лишь незначительную часть населения с высокими доходами. В Минфине всегда подчеркивали, что ставка НДФЛ в России остается привлекательной даже с учетом данного повышения.Поступления от НДФЛ направляются в бюджеты регионов, однако средства, собранные в виде повышенной ставки, согласно проекту бюджета на 2021-2023 годы, будут поступать в федеральный бюджет, за счет этих средств будет финансироваться лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Минфин ожидает дополнительные доходы от этой меры на 190 миллиардов рублей за три года.
https://ria.ru/20200925/ndfl-1577781379.html
https://ria.ru/20201019/vychet-1580554333.html
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ндфл, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), москва, экономика

Эксперт спрогнозировал новое повышение налога на высокие доходы в России

07:16 23.10.2020 (обновлено: 07:17 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКонверт с налоговой декларацией
Конверт с налоговой декларацией - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на высокие доходы, вероятно, является только первым шагом в направлении прогрессивной шкалы налогообложения, в дальнейшем налогообложение высоких доходов в России будет расти, заявила РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 16:48
В Госдуме предложили освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ
Госдума в среду приняла в первом чтении проект о повышении НДФЛ до 15% для доходов выше 5 миллионов рублей в год. При этом Минфин РФ по итогам обсуждения с парламентом согласился уточнить перечень доходов, подпадающих под повышенное налогообложение, исключив из него доходы от продажи любого личного имущества граждан, кроме ценных бумаг, и от страховых выплат.
"Исходя из данных исключений, возможно предположить, что правительство планирует вводить изменения ставок постепенно, не исключено, что в дальнейшем ставки по иным видам дохода будут возрастать", - предположила Павлова.
Минфин обосновал предложенные изменения тем, что без них повышенный налог пришлось бы платить и гражданам с невысокими доходами. Власти же рассчитывают, что данная мера затронет лишь незначительную часть населения с высокими доходами. В Минфине всегда подчеркивали, что ставка НДФЛ в России остается привлекательной даже с учетом данного повышения.
Поступления от НДФЛ направляются в бюджеты регионов, однако средства, собранные в виде повышенной ставки, согласно проекту бюджета на 2021-2023 годы, будут поступать в федеральный бюджет, за счет этих средств будет финансироваться лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Минфин ожидает дополнительные доходы от этой меры на 190 миллиардов рублей за три года.
Беговые дорожки в фитнес-клубе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 20:45
Россиянам могут предоставить налоговый вычет по НДФЛ за занятия спортом
 
НДФЛРоссияГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)МоскваЭкономика
 
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