https://ria.ru/20201023/ndfl-1581120771.html

Эксперт спрогнозировал новое повышение налога на высокие доходы в России

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на высокие доходы, вероятно, является только первым шагом в направлении прогрессивной шкалы РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T07:16

2020-10-23T07:16

2020-10-23T07:17

ндфл

россия

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на высокие доходы, вероятно, является только первым шагом в направлении прогрессивной шкалы налогообложения, в дальнейшем налогообложение высоких доходов в России будет расти, заявила РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> в среду приняла в первом чтении проект о повышении НДФЛ до 15% для доходов выше 5 миллионов рублей в год. При этом Минфин РФ по итогам обсуждения с парламентом согласился уточнить перечень доходов, подпадающих под повышенное налогообложение, исключив из него доходы от продажи любого личного имущества граждан, кроме ценных бумаг, и от страховых выплат.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> обосновал предложенные изменения тем, что без них повышенный налог пришлось бы платить и гражданам с невысокими доходами. Власти же рассчитывают, что данная мера затронет лишь незначительную часть населения с высокими доходами. В Минфине всегда подчеркивали, что ставка НДФЛ в России остается привлекательной даже с учетом данного повышения.Поступления от НДФЛ направляются в бюджеты регионов, однако средства, собранные в виде повышенной ставки, согласно проекту бюджета на 2021-2023 годы, будут поступать в федеральный бюджет, за счет этих средств будет финансироваться лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Минфин ожидает дополнительные доходы от этой меры на 190 миллиардов рублей за три года.

https://ria.ru/20200925/ndfl-1577781379.html

https://ria.ru/20201019/vychet-1580554333.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ндфл, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), москва, экономика