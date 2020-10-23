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Минобороны осудило участие Германии в учениях НАТО с ядерным оружием
Привлечение Германии к учениям НАТО с ядерным оружием понижает порог его применения и грубо нарушает Договор о нераспространении, сообщается на сайте Минобороны РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:16
2020-10-23T18:58
безопасность
договор о нераспространении ядерного оружия
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
германия
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Привлечение <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> к учениям НАТО с ядерным оружием понижает порог его применения и грубо нарушает Договор о нераспространении, сообщается на <a href="http://mil.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Минобороны России.Сообщается, что 23 октября в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве, которому была доведена позиция российского военного ведомства в связи с участием ФРГ в учениях <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> Steadfast Noon и Resilient Guard, "в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия".Подчеркивается, что такие действия "ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия — НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе".
https://ria.ru/20201023/dsnv-1581202634.html
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германия
РИА Новости
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безопасность, договор о нераспространении ядерного оружия, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, германия

Минобороны осудило участие Германии в учениях НАТО с ядерным оружием

16:16 23.10.2020 (обновлено: 18:58 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Привлечение Германии к учениям НАТО с ядерным оружием понижает порог его применения и грубо нарушает Договор о нераспространении, сообщается на сайте Минобороны России.
Сообщается, что 23 октября в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве, которому была доведена позиция российского военного ведомства в связи с участием ФРГ в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard, "в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия".

"Указано, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения неядерных стран — членов НАТО, которой является Федеративная Республика Германия, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такие действия "ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия — НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе".
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БезопасностьДоговор о нераспространении ядерного оружияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОГермания
 
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