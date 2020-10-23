https://ria.ru/20201023/nato-1581218492.html

Минобороны осудило участие Германии в учениях НАТО с ядерным оружием

Привлечение Германии к учениям НАТО с ядерным оружием понижает порог его применения и грубо нарушает Договор о нераспространении, сообщается на сайте Минобороны РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:16

2020-10-23T16:16

2020-10-23T18:58

безопасность

договор о нераспространении ядерного оружия

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

германия

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Привлечение <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> к учениям НАТО с ядерным оружием понижает порог его применения и грубо нарушает Договор о нераспространении, сообщается на <a href="http://mil.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Минобороны России.Сообщается, что 23 октября в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве, которому была доведена позиция российского военного ведомства в связи с участием ФРГ в учениях <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> Steadfast Noon и Resilient Guard, "в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия".Подчеркивается, что такие действия "ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия — НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе".

https://ria.ru/20201023/dsnv-1581202634.html

Владимир Ф. Быченков Западу верить нельзя. Что в Европе, что за лужей. 10

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, договор о нераспространении ядерного оружия, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, германия