https://ria.ru/20201023/nato-1581180503.html
Германия, Греция, Венгрия и Британия усилят ПВО в рамках НАТО
Главы минобороны Германии, Греции, Венгрии и Великобритании в рамках виртуального заседания Североатлантического совета НАТО подписали в четверг протокол о... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:44
2020-10-23T13:44
2020-10-23T13:44
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Главы <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в рамках виртуального заседания Североатлантического совета <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> подписали в четверг протокол о намерениях по усилению собственных возможностей в области мобильных систем перехвата ракет, артиллерийских снарядов и минометных боеприпасов (C-RAM) на фоне растущих потребностей и угроз, говорится в опубликованном заявлении альянса.Сообщается, что эксперты четырех стран изучат варианты совместной многонациональной разработки и поставок в этой области с упором на инновационные технологии, и в частности, на концепцию использования "направленной энергии" или лазерных пушек."Возможности C-RAM являются ключевым понятием в рамках готовности НАТО реагировать на вызовы и защищать силы союзников от ракетных, артиллерийских и минометных угроз, обеспечивать эффективную защиту персонала, объектов и оборудования", - говорится в документе.Сообщается, что такая совместная инициатива должна удешевить использование подобных систем, а также повысить их оперативную совместимость в рамках блока.
https://ria.ru/20201021/nato-1580813107.html
https://ria.ru/20201019/kosmos-1580567717.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны германии, нато, великобритания, германия, греция, венгрия, в мире