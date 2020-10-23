Мурашко заявил о преодолении кризиса взрывного спроса на медизделия

"Правительство РФ выпустило новые правила по доступу продукции на рынок медицинских изделий, фактически оптимизировав сроки и процессы... По указанной процедуре сегодня зарегистрировано более 200 медицинских изделий, в том числе оборудование для искусственной вентиляции легких, наборы реагентов, средства индивидуальной защиты и многое другое, таким образом мы преодолели кризис взрывного одномоментного спроса на однотипные товары, наблюдающийся во всем мире",- сказал Мурашко на Евразийском экономическом форуме.