Мурашко заявил о преодолении кризиса взрывного спроса на медизделия
16:46 23.10.2020 (обновлено: 16:47 23.10.2020)
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУстановка аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М"
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Кризис взрывного спроса на медицинские изделия, такие как оборудование для искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты, наборы реагентов, удалось преодолеть, сейчас создаётся резерв этих медизделий, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Правительство РФ выпустило новые правила по доступу продукции на рынок медицинских изделий, фактически оптимизировав сроки и процессы... По указанной процедуре сегодня зарегистрировано более 200 медицинских изделий, в том числе оборудование для искусственной вентиляции легких, наборы реагентов, средства индивидуальной защиты и многое другое, таким образом мы преодолели кризис взрывного одномоментного спроса на однотипные товары, наблюдающийся во всем мире",- сказал Мурашко на Евразийском экономическом форуме.
Он отметил, что сейчас создаётся резерв этих медизделий.
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