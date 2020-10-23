Российские мусульмане скорбят в связи с гибелью муфтия Дамаска
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Гибель муфтия Дамаска шейха Аднана Аль-Афюни стала тяжёлой утратой не только для сирийских, но и для российских мусульман, заявил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который лично был знаком с покойным.
В четверг министерство вакуфов опубликовало коммюнике на своей электронной странице, в котором почтили память погибшего муфтия и подтвердили, что муфтий погиб при подрыве его машины в городе Кудсия.
"Это тяжелая утрата для всей нашей уммы, поскольку шейх был одним из самых больших исламских ученых современности. Я был лично знаком с ним, мы созванивались несколько месяцев назад, говорили о делах и строили планы. Я скорблю вместе с сирийскими братьями по вере и молюсь о шейхе", - сказал Самигуллин.
Он также выразил искренние соболезнования родным муфтия и всему сирийскому народу.
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