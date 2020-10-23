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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201023/muftiy-1581135346.html
Российские мусульмане скорбят в связи с гибелью муфтия Дамаска
Гибель муфтия Дамаска шейха Аднана Аль-Афюни стала тяжёлой утратой не только для сирийских, но и для российских мусульман, заявил РИА Новости муфтий Татарстана... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T09:57
2020-10-23T09:57
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
камиль самигуллин
дамаск (город)
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Гибель муфтия Дамаска шейха Аднана Аль-Афюни стала тяжёлой утратой не только для сирийских, но и для российских мусульман, заявил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который лично был знаком с покойным.В четверг министерство вакуфов опубликовало коммюнике на своей электронной странице, в котором почтили память погибшего муфтия и подтвердили, что муфтий погиб при подрыве его машины в городе Кудсия."Это тяжелая утрата для всей нашей уммы, поскольку шейх был одним из самых больших исламских ученых современности. Я был лично знаком с ним, мы созванивались несколько месяцев назад, говорили о делах и строили планы. Я скорблю вместе с сирийскими братьями по вере и молюсь о шейхе", - сказал Самигуллин.Он также выразил искренние соболезнования родным муфтия и всему сирийскому народу.
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новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, дамаск (город)

Российские мусульмане скорбят в связи с гибелью муфтия Дамаска

09:57 23.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск с горы Касьюн
Вид на Дамаск с горы Касьюн - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Гибель муфтия Дамаска шейха Аднана Аль-Афюни стала тяжёлой утратой не только для сирийских, но и для российских мусульман, заявил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который лично был знаком с покойным.
В четверг министерство вакуфов опубликовало коммюнике на своей электронной странице, в котором почтили память погибшего муфтия и подтвердили, что муфтий погиб при подрыве его машины в городе Кудсия.
"Это тяжелая утрата для всей нашей уммы, поскольку шейх был одним из самых больших исламских ученых современности. Я был лично знаком с ним, мы созванивались несколько месяцев назад, говорили о делах и строили планы. Я скорблю вместе с сирийскими братьями по вере и молюсь о шейхе", - сказал Самигуллин.
Он также выразил искренние соболезнования родным муфтия и всему сирийскому народу.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 22:35Сказано в эфире
Востоковед предположила, кто стоит за гибелью муфтия ДамаскаМуфтий Дамаска и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюни погиб при теракте, взрывное устройство сработало в его машине. Эксперт по Ближнему Востоку Марианна Беленькая в эфире радио Sputnik привела возможные причины произошедшего.
 
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинДамаск (город)
 
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