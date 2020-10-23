https://ria.ru/20201023/muftiy-1581135346.html

Российские мусульмане скорбят в связи с гибелью муфтия Дамаска

Гибель муфтия Дамаска шейха Аднана Аль-Афюни стала тяжёлой утратой не только для сирийских, но и для российских мусульман, заявил РИА Новости муфтий Татарстана... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T09:57

2020-10-23T09:57

2020-10-23T09:57

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

камиль самигуллин

дамаск (город)

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Гибель муфтия Дамаска шейха Аднана Аль-Афюни стала тяжёлой утратой не только для сирийских, но и для российских мусульман, заявил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который лично был знаком с покойным.В четверг министерство вакуфов опубликовало коммюнике на своей электронной странице, в котором почтили память погибшего муфтия и подтвердили, что муфтий погиб при подрыве его машины в городе Кудсия."Это тяжелая утрата для всей нашей уммы, поскольку шейх был одним из самых больших исламских ученых современности. Я был лично знаком с ним, мы созванивались несколько месяцев назад, говорили о делах и строили планы. Я скорблю вместе с сирийскими братьями по вере и молюсь о шейхе", - сказал Самигуллин.Он также выразил искренние соболезнования родным муфтия и всему сирийскому народу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/damask-1581101435.html

дамаск (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, дамаск (город)