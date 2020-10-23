https://ria.ru/20201023/msulmane-1581109294.html
Мусульмане работают над единой концепцией международной деятельности
Единая концепция международной деятельности может скоро появиться у мусульманской уммы России, заявил президент Международной исламской миссии, официальный... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T02:10
2020-10-23T02:10
2020-10-23T02:10
религия и мировоззрение
религия
шафиг пшихачев
северный кавказ
новости - религия и мировоззрение
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Единая концепция международной деятельности может скоро появиться у мусульманской уммы России, заявил президент Международной исламской миссии, официальный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве муфтий Шафиг Пшихачев на презентации доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" в МИА "Россия сегодня".Документ представляет собой тематический обзор материалов российских и зарубежных СМИ и докладов правозащитных организаций за период с августа 2019 года по май 2020 года. Также в докладе приведен анализ "наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод". Доклад ежегодно готовит Российская ассоциация защиты религиозной свободы – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России."Голос мусульман России должен чаще звучать на международных площадках, чтобы нас услышало большее количество людей. Российские мусульмане должны проявлять большую активность в международной деятельности, причем консолидированно. Должна быть единая концепция международной деятельности. Сейчас представители мусульманкой уммы России работают над этим вопросом. Я думаю, что в ближайшее время эта концепция у нас появится", - сказал Пшихачев.По его словам, Россия могла бы поделиться с другими странами своим передовым опытом выстраивания межконфессиональных и конфессионально-государственных отношений."Сегодня можно заявлять международному сообществу, что наша модель государственно-церковных отношений (успешна – ред.). Государственно-церковные отношения в России сегодня на очень высоком уровне. И отмечается улучшение на всех уровнях власти".Муфтий отметил также возросшую социальную активность религиозных организаций в России. "Проблемы сегодня решают и религиозные организации, которые пытаются реализовать социальные проекты – это помощь и обществу, и государству", - подытожил Пшихачев.
https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html
https://ria.ru/20200723/1574795161.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, шафиг пшихачев, северный кавказ, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Единая концепция международной деятельности может скоро появиться у мусульманской уммы России, заявил президент Международной исламской миссии, официальный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве муфтий Шафиг Пшихачев на презентации доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" в МИА "Россия сегодня".
Документ представляет собой тематический обзор материалов российских и зарубежных СМИ и докладов правозащитных организаций за период с августа 2019 года по май 2020 года. Также в докладе приведен анализ "наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод". Доклад ежегодно готовит Российская ассоциация защиты религиозной свободы – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России.
"Голос мусульман России должен чаще звучать на международных площадках, чтобы нас услышало большее количество людей. Российские мусульмане должны проявлять большую активность в международной деятельности, причем консолидированно. Должна быть единая концепция международной деятельности. Сейчас представители мусульманкой уммы России работают над этим вопросом. Я думаю, что в ближайшее время эта концепция у нас появится", - сказал Пшихачев.
По его словам, Россия могла бы поделиться с другими странами своим передовым опытом выстраивания межконфессиональных и конфессионально-государственных отношений.
"Сегодня можно заявлять международному сообществу, что наша модель государственно-церковных отношений (успешна – ред.). Государственно-церковные отношения в России сегодня на очень высоком уровне. И отмечается улучшение на всех уровнях власти".
Муфтий отметил также возросшую социальную активность религиозных организаций в России. "Проблемы сегодня решают и религиозные организации, которые пытаются реализовать социальные проекты – это помощь и обществу, и государству", - подытожил Пшихачев.