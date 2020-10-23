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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201023/miting-1581165681.html
Лукашенко выступил против масштабного провластного митинга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает проведение в предстоящее воскресенье масштабного провластного митинга в столице из... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:30
2020-10-23T13:12
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что не поддерживает проведение в предстоящее воскресенье масштабного провластного митинга в столице из соображений безопасности.Как передает агентство <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, глава государства пояснил, что на этот митинг выразили желание приехать порядка 250-300 тысяч граждан со всей страны. Однако Лукашенко не поддержал эту инициативу, заявив, что главное для него – "вопрос обеспечения безопасности"."Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну 15 тысяч меня увидят... И главное - мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить, как на Немиге", - сказал белорусский лидер.По информации агентства, организацией митинга занималась белорусская Федерация профсоюзов совместно с другими общественными объединениями страны.Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что 25 октября в Минске ожидается масштабный митинг в поддержку Лукашенко. Предположительно, он должен был проходить параллельно на нескольких площадках. В четверг на площади Независимости и возле стелы "Минск - город-герой" началось возведение сцен. Однако в пятницу утром в сети появились данные о том, что провластный митинг был отменен.При этом сторонники белорусской оппозиции анонсировали на воскресенье очередную масштабную протестную акцию. Она приурочена к истечению срока так называемого "народного ультиматума", объявленного ранее экс-кандидатом на пост президента республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201020/tikhanovskaya-1580652403.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко выступил против масштабного провластного митинга

12:30 23.10.2020 (обновлено: 13:12 23.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает проведение в предстоящее воскресенье масштабного провластного митинга в столице из соображений безопасности.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, глава государства пояснил, что на этот митинг выразили желание приехать порядка 250-300 тысяч граждан со всей страны. Однако Лукашенко не поддержал эту инициативу, заявив, что главное для него – "вопрос обеспечения безопасности".
"Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну 15 тысяч меня увидят... И главное - мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить, как на Немиге", - сказал белорусский лидер.
По информации агентства, организацией митинга занималась белорусская Федерация профсоюзов совместно с другими общественными объединениями страны.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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"Осталось пять дней". Тихановская обратилась к белорусским силовикам
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что 25 октября в Минске ожидается масштабный митинг в поддержку Лукашенко. Предположительно, он должен был проходить параллельно на нескольких площадках. В четверг на площади Независимости и возле стелы "Минск - город-герой" началось возведение сцен. Однако в пятницу утром в сети появились данные о том, что провластный митинг был отменен.
При этом сторонники белорусской оппозиции анонсировали на воскресенье очередную масштабную протестную акцию. Она приурочена к истечению срока так называемого "народного ультиматума", объявленного ранее экс-кандидатом на пост президента республики Светланой Тихановской.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 08:00
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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