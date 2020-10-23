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https://ria.ru/20201023/mig-23-1581163715.html
Американский пилот рассказал о секретных боях с МиГ-23
Американский пилот Пол Вудфорд рассказал о секретных учебных боях с истребителями МиГ-23 во время холодной войны. РИА Новости, 23.10.2020
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миг-23
ссср
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Американский пилот Пол Вудфорд рассказал о секретных учебных боях с истребителями <a href="http://ria.ru/product_MiG_23/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-23</a> во время холодной войны.По словам летчика, в 1960-х годах для этих целей ЦРУ закупило и арендовало у других стран несколько советских истребителей, которые позже объединили в отдельную эскадрилью.Вудфорд отметил, что МиГ-23 показал себя в воздухе как "удивительно проворный и крутой" самолет.Пилот подчеркнул, что российский истребитель мог лететь на форсаже около 20 минут и это время было "самым напряженным периодом тренировок".
https://ria.ru/20201012/istrebitel-1579335341.html
https://ria.ru/20201010/su-57-1579164285.html
это говорит лишь о том, что наши союзники-предатели передавали полученное от нас врагу... когда поймем, что настоящих союзников у нас нет и быть не может?
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ссср
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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миг-23, ссср, сша, в мире

Американский пилот рассказал о секретных боях с МиГ-23

12:16 23.10.2020 (обновлено: 12:50 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Борис ПриходькоСверхзвуковой истребитель МиГ-23
Сверхзвуковой истребитель МиГ-23 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Борис Приходько
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Американский пилот Пол Вудфорд рассказал о секретных учебных боях с истребителями МиГ-23 во время холодной войны.
По словам летчика, в 1960-х годах для этих целей ЦРУ закупило и арендовало у других стран несколько советских истребителей, которые позже объединили в отдельную эскадрилью.
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Вудфорд отметил, что МиГ-23 показал себя в воздухе как "удивительно проворный и крутой" самолет.

"Если у вас есть ракета, лучше пустить ее сразу, потому что через секунду он ускорится и уйдет из зоны поражения, и я предполагаю, что это было главным уроком", — цитирует его Popular Mechanics.

Пилот подчеркнул, что российский истребитель мог лететь на форсаже около 20 минут и это время было "самым напряженным периодом тренировок".
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