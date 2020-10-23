https://ria.ru/20201023/mig-23-1581163715.html

Американский пилот рассказал о секретных боях с МиГ-23

Американский пилот Пол Вудфорд рассказал о секретных учебных боях с истребителями МиГ-23 во время холодной войны. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:16

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миг-23

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сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Американский пилот Пол Вудфорд рассказал о секретных учебных боях с истребителями <a href="http://ria.ru/product_MiG_23/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-23</a> во время холодной войны.По словам летчика, в 1960-х годах для этих целей ЦРУ закупило и арендовало у других стран несколько советских истребителей, которые позже объединили в отдельную эскадрилью.Вудфорд отметил, что МиГ-23 показал себя в воздухе как "удивительно проворный и крутой" самолет.Пилот подчеркнул, что российский истребитель мог лететь на форсаже около 20 минут и это время было "самым напряженным периодом тренировок".

https://ria.ru/20201012/istrebitel-1579335341.html

https://ria.ru/20201010/su-57-1579164285.html

Валерий Носуля это говорит лишь о том, что наши союзники-предатели передавали полученное от нас врагу... когда поймем, что настоящих союзников у нас нет и быть не может? 26

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ссср

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миг-23, ссср, сша, в мире