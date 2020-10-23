Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201023/microsoft-1581161218.html
Microsoft заключил партнерство с компанией SpaceX Илона Маска
Microsoft объявил о партнерстве с основанной предпринимателем Илоном Маском частной космической компанией SpaceX в сфере создания облачной сети на основе... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:04
2020-10-23T12:04
илон маск
microsoft corporation
spacex
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148050/33/1480503397_0:114:4489:2639_1400x0_80_0_0_df226099de959b166301fbca5520993c.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> объявил о партнерстве с основанной предпринимателем <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илоном Маском</a> частной космической компанией <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> в сфере создания облачной сети на основе космических спутников, говорится в сообщении IT-гиганта."Microsoft объявила о ряде анонсов в рамках масштабной глобальной инициативы Azure Space. Ее главной целью является сделать космические инновации доступными компаниям во всем мире. В рамках программы Microsoft планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, включая SpaceX, основанной Илоном Маском", - уточняется в сообщении.Microsoft и SpaceX в рамках партнерства планируют обеспечить компаниям на глобальном уровне надежную связь между наземными ресурсами и "облаком" благодаря доступу к глобальной спутниковой системе Starlink. Компании также планируют расширение использования Starlink с глобальной сетью Microsoft – интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure.Помимо этого, компания запускает автономный транспортируемый ЦОД Azure Modular Datacenter (MDC), который может работать в суровом климате и даже при отсутствии подключения к сети. MDC сможет обеспечить бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, указывает Microsoft. Сотрудничество со спутниковыми операторами позволяет обеспечить надежное и безопасное подключение MDC за счет предоставления резервного канала при перебоях в основной сети, отмечают в компании.Microsoft также собирается запустить специальную среду для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту, Azure Orbital Emulator. Это решение позволит космическим организациям создавать сложные протоколы и обучать алгоритмы на основе искусственного интеллекта для координации работы взаимосвязанных спутников с учетом имеющегося программного обеспечения и оборудования, надеются в компании.Кроме того, Microsoft объявила о расширении партнерства с одним из крупнейших мировых спутниковых операторов SES. Партнеры собираются обеспечить интеграцию возможностей спутника средневысотной околоземной орбиты в работу MDC. Также партнерская экосистема Azure Space включает в себя такие компании, как KSAT, ViaSat, US EIectrodynamics и другие.
https://ria.ru/20200922/windows-1577612595.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148050/33/1480503397_346:0:3885:2654_1400x0_80_0_0_289ba1710589892d429f467f6948eaf3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, microsoft corporation, spacex, технологии

Microsoft заключил партнерство с компанией SpaceX Илона Маска

12:04 23.10.2020
 
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Microsoft объявил о партнерстве с основанной предпринимателем Илоном Маском частной космической компанией SpaceX в сфере создания облачной сети на основе космических спутников, говорится в сообщении IT-гиганта.
"Microsoft объявила о ряде анонсов в рамках масштабной глобальной инициативы Azure Space. Ее главной целью является сделать космические инновации доступными компаниям во всем мире. В рамках программы Microsoft планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, включая SpaceX, основанной Илоном Маском", - уточняется в сообщении.
Microsoft и SpaceX в рамках партнерства планируют обеспечить компаниям на глобальном уровне надежную связь между наземными ресурсами и "облаком" благодаря доступу к глобальной спутниковой системе Starlink. Компании также планируют расширение использования Starlink с глобальной сетью Microsoft – интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure.
Помимо этого, компания запускает автономный транспортируемый ЦОД Azure Modular Datacenter (MDC), который может работать в суровом климате и даже при отсутствии подключения к сети. MDC сможет обеспечить бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, указывает Microsoft. Сотрудничество со спутниковыми операторами позволяет обеспечить надежное и безопасное подключение MDC за счет предоставления резервного канала при перебоях в основной сети, отмечают в компании.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:10
Microsoft признала новые проблемы Windows
Microsoft также собирается запустить специальную среду для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту, Azure Orbital Emulator. Это решение позволит космическим организациям создавать сложные протоколы и обучать алгоритмы на основе искусственного интеллекта для координации работы взаимосвязанных спутников с учетом имеющегося программного обеспечения и оборудования, надеются в компании.
Кроме того, Microsoft объявила о расширении партнерства с одним из крупнейших мировых спутниковых операторов SES. Партнеры собираются обеспечить интеграцию возможностей спутника средневысотной околоземной орбиты в работу MDC. Также партнерская экосистема Azure Space включает в себя такие компании, как KSAT, ViaSat, US EIectrodynamics и другие.
 
Обсудить0
Илон МаскMicrosoft CorporationSpaceXТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния