https://ria.ru/20201023/microsoft-1581161218.html

Microsoft заключил партнерство с компанией SpaceX Илона Маска

Microsoft объявил о партнерстве с основанной предпринимателем Илоном Маском частной космической компанией SpaceX в сфере создания облачной сети на основе... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:04

2020-10-23T12:04

2020-10-23T12:04

илон маск

microsoft corporation

spacex

технологии

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> объявил о партнерстве с основанной предпринимателем <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илоном Маском</a> частной космической компанией <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> в сфере создания облачной сети на основе космических спутников, говорится в сообщении IT-гиганта."Microsoft объявила о ряде анонсов в рамках масштабной глобальной инициативы Azure Space. Ее главной целью является сделать космические инновации доступными компаниям во всем мире. В рамках программы Microsoft планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, включая SpaceX, основанной Илоном Маском", - уточняется в сообщении.Microsoft и SpaceX в рамках партнерства планируют обеспечить компаниям на глобальном уровне надежную связь между наземными ресурсами и "облаком" благодаря доступу к глобальной спутниковой системе Starlink. Компании также планируют расширение использования Starlink с глобальной сетью Microsoft – интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure.Помимо этого, компания запускает автономный транспортируемый ЦОД Azure Modular Datacenter (MDC), который может работать в суровом климате и даже при отсутствии подключения к сети. MDC сможет обеспечить бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, указывает Microsoft. Сотрудничество со спутниковыми операторами позволяет обеспечить надежное и безопасное подключение MDC за счет предоставления резервного канала при перебоях в основной сети, отмечают в компании.Microsoft также собирается запустить специальную среду для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту, Azure Orbital Emulator. Это решение позволит космическим организациям создавать сложные протоколы и обучать алгоритмы на основе искусственного интеллекта для координации работы взаимосвязанных спутников с учетом имеющегося программного обеспечения и оборудования, надеются в компании.Кроме того, Microsoft объявила о расширении партнерства с одним из крупнейших мировых спутниковых операторов SES. Партнеры собираются обеспечить интеграцию возможностей спутника средневысотной околоземной орбиты в работу MDC. Также партнерская экосистема Azure Space включает в себя такие компании, как KSAT, ViaSat, US EIectrodynamics и другие.

https://ria.ru/20200922/windows-1577612595.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, microsoft corporation, spacex, технологии