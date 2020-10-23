Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201023/metro-1581219011.html
Власти Москвы рассказали, как получить скидку на проезд в метро
Скидка на проезд в метро будет действовать в рабочие дни на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, пассажиры смогут сэкономить до 22 рублей,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:12
2020-10-23T16:54
сергей собянин
москва
московский метрополитен
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574789474_0:46:2730:1582_1400x0_80_0_0_e1eb8c41cba91a2d50915140f3a10485.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Скидка на проезд в метро будет действовать в рабочие дни на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, пассажиры смогут сэкономить до 22 рублей, сообщается на портале департамента транспорта <a href="https://ria.ru/location_Moskva">Москвы</a>.Ранее новую меру анонсировал мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>. В его блоге уточнялось, что пятидесятипроцентная скидка будет предоставляться на этих двух ветках с момента открытия метрополитена до 7:15 и с 8:45 утра до 9:15.По билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на карте "Тройка" компенсация будет начисляться на "Кошелек" раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который совершалась поездка.Чтобы зачислить компенсацию, необходимо приложить транспортную карту к желтому терминалу, а владельцы смартфонов на Android смогут это сделать через приложение "Метро Москвы". Если оплата проезда осуществляется банковской картой, то спишется 22 рубля вместо 44 рублей.В дептрансе обратили внимание, что скидка не распространяется на бумажные билеты "Единый" и на льготные проездные билеты."В связи с наличием бесплатной пересадки с МЦД на метро на пересадочных станциях дополнительная скидка по акции не предусмотрена. Пассажиры, как и прежде, смогут пользоваться бесплатным переходом на станции метро "Тушинская", "Щукинская", "Беговая" и "Текстильщики" с пересадочных станций МЦД по карте "Тройка" в течение 90 минут от момента первой валидации", — пояснили в ведомстве.Это первый пилотный проект такого рода в России, он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в период эпидемии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201018/metro-1580380352.html
https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581157211.html
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574789474_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_85d674327f8809a923b9e4f6a03858ea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, московский метрополитен, общество

Власти Москвы рассказали, как получить скидку на проезд в метро

16:12 23.10.2020 (обновлено: 16:54 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБесконтактная оплата в московском метро
Бесконтактная оплата в московском метро - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Скидка на проезд в метро будет действовать в рабочие дни на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, пассажиры смогут сэкономить до 22 рублей, сообщается на портале департамента транспорта Москвы.
Ранее новую меру анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. В его блоге уточнялось, что пятидесятипроцентная скидка будет предоставляться на этих двух ветках с момента открытия метрополитена до 7:15 и с 8:45 утра до 9:15.

"Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта. По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей", — добавили в дептрансе.

По билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на карте "Тройка" компенсация будет начисляться на "Кошелек" раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который совершалась поездка.
Проверка масочного режима в московском метро - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 18:50Распространение нового коронавируса
В вагонах московского метро будут проверять наличие масок у пассажиров
Чтобы зачислить компенсацию, необходимо приложить транспортную карту к желтому терминалу, а владельцы смартфонов на Android смогут это сделать через приложение "Метро Москвы". Если оплата проезда осуществляется банковской картой, то спишется 22 рубля вместо 44 рублей.
В дептрансе обратили внимание, что скидка не распространяется на бумажные билеты "Единый" и на льготные проездные билеты.
"В связи с наличием бесплатной пересадки с МЦД на метро на пересадочных станциях дополнительная скидка по акции не предусмотрена. Пассажиры, как и прежде, смогут пользоваться бесплатным переходом на станции метро "Тушинская", "Щукинская", "Беговая" и "Текстильщики" с пересадочных станций МЦД по карте "Тройка" в течение 90 минут от момента первой валидации", — пояснили в ведомстве.
Это первый пилотный проект такого рода в России, он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в период эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажиры спускаются по эскалатору на станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 11:45Распространение нового коронавируса
Власти Москвы рассказали, как избежать новых ограничений из-за COVID-19
 
Обсудить6
Сергей СобянинМоскваМосковский метрополитенОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния