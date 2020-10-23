https://ria.ru/20201023/metro-1581219011.html
Власти Москвы рассказали, как получить скидку на проезд в метро
Скидка на проезд в метро будет действовать в рабочие дни на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, пассажиры смогут сэкономить до 22 рублей,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:12
2020-10-23T16:12
2020-10-23T16:54
сергей собянин
москва
московский метрополитен
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Скидка на проезд в метро будет действовать в рабочие дни на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, пассажиры смогут сэкономить до 22 рублей, сообщается на портале департамента транспорта <a href="https://ria.ru/location_Moskva">Москвы</a>.Ранее новую меру анонсировал мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>. В его блоге уточнялось, что пятидесятипроцентная скидка будет предоставляться на этих двух ветках с момента открытия метрополитена до 7:15 и с 8:45 утра до 9:15.По билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на карте "Тройка" компенсация будет начисляться на "Кошелек" раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который совершалась поездка.Чтобы зачислить компенсацию, необходимо приложить транспортную карту к желтому терминалу, а владельцы смартфонов на Android смогут это сделать через приложение "Метро Москвы". Если оплата проезда осуществляется банковской картой, то спишется 22 рубля вместо 44 рублей.В дептрансе обратили внимание, что скидка не распространяется на бумажные билеты "Единый" и на льготные проездные билеты."В связи с наличием бесплатной пересадки с МЦД на метро на пересадочных станциях дополнительная скидка по акции не предусмотрена. Пассажиры, как и прежде, смогут пользоваться бесплатным переходом на станции метро "Тушинская", "Щукинская", "Беговая" и "Текстильщики" с пересадочных станций МЦД по карте "Тройка" в течение 90 минут от момента первой валидации", — пояснили в ведомстве.Это первый пилотный проект такого рода в России, он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в период эпидемии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201018/metro-1580380352.html
https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581157211.html
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, московский метрополитен, общество
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Скидка на проезд в метро будет действовать в рабочие дни на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, пассажиры смогут сэкономить до 22 рублей, сообщается на портале департамента транспорта Москвы
.
Ранее новую меру анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин
. В его блоге уточнялось, что пятидесятипроцентная скидка будет предоставляться на этих двух ветках с момента открытия метрополитена до 7:15 и с 8:45 утра до 9:15.
"Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта. По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей", — добавили в дептрансе.
По билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на карте "Тройка" компенсация будет начисляться на "Кошелек" раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который совершалась поездка.
Чтобы зачислить компенсацию, необходимо приложить транспортную карту к желтому терминалу, а владельцы смартфонов на Android смогут это сделать через приложение "Метро Москвы". Если оплата проезда осуществляется банковской картой, то спишется 22 рубля вместо 44 рублей.
В дептрансе обратили внимание, что скидка не распространяется на бумажные билеты "Единый" и на льготные проездные билеты.
"В связи с наличием бесплатной пересадки с МЦД на метро на пересадочных станциях дополнительная скидка по акции не предусмотрена. Пассажиры, как и прежде, смогут пользоваться бесплатным переходом на станции метро "Тушинская", "Щукинская", "Беговая" и "Текстильщики" с пересадочных станций МЦД по карте "Тройка" в течение 90 минут от момента первой валидации", — пояснили в ведомстве.
Это первый пилотный проект такого рода в России, он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в период эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.