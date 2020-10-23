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https://ria.ru/20201023/metro-1581198540.html
Собянин объявил о скидках за проезд в метро вне часа пик
В московском метро с 2 ноября введут скидки до 50 процентов на проезд вне часа пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, сообщил мэр города... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:41
2020-10-23T16:17
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
московский метрополитен
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> В московском метро с 2 ноября введут скидки до 50 процентов на проезд вне часа пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, сообщил мэр города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> на своей странице в соцсети <a href="https://vk.com/mossobyanin?w=wall265870743_621005" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.Сниженный тариф будет действовать с момента открытия метрополитена до 07:15 и с 08:45 утра до 09:15.Как отметил Собянин, это первый пилотный проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года."Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро", — пояснил мэр.В столичном департаменте транспорта рассказали, что скидка действует независимо от того, делает ли человек пересадку впоследствии."На абонемент по карте "Тройка" (одна, три, 30, 90, 365 дней, 60 поездок), размер скидки вернется на билет "Кошелек", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.В дептрансе объяснили, что сниженный тариф ввели в том числе на Таганско-Краснопресненской ветке, так как она самая загруженная в Москве.Как указал глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов, нововведение особенно актуально из-за ситуации с коронавирусом."Безусловно, пандемия немного сдвинула сроки запуска проекта, но мы не стали откладывать дальше, чтобы у пассажиров было больше возможности соблюдать соцдистанцию", — сказал он.В дептрансе заметили, что в течение всех восьми месяцев эксперимента будет проводиться анализ результатов."Текущие итоги проекта можно будет увидеть прямо на специальных экранах некоторых станций метро", — сообщили в ведомстве.Ситуация с коронавирусом в столицеСитуация с COVID-19 в Москве в последние недели усложняется. За прошлые сутки в столице выявили 5478 новых случаев коронавируса (накануне было 4413), 2279 человек вылечились, 62 умерли. На ИВЛ в столичных больницах остаются 346 человек. В городе действует ряд ограничений. Так, москвичам старше 65 лет и хроническим больным рекомендовали оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. С понедельника старшеклассники перешли на дистанционное обучение. Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работающие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть только при условии регистрации номера телефона по QR-коду или по СМС. В городе также ужесточили контроль за ношением индивидуальных средств защиты в общественных местах, в московский транспорт не пускают без масок и перчаток.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/dezinfektsiya-1581023684.html
https://ria.ru/20201023/maski-1581110612.html
А чего не на всех ? (((
13
Людям нужно будет что на час раньше на работу приезжать или на час опаздывать чтобы сэкономить? Он в своем уме? У предприятия есть свой график и ради этого идиотизма его менять никто не будет, да работникам это многим не нужно, даже при условии того, что работодатель пойдет на встречу.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, московский метрополитен, общество

Собянин объявил о скидках за проезд в метро вне часа пик

14:41 23.10.2020 (обновлено: 16:17 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В московском метро с 2 ноября введут скидки до 50 процентов на проезд вне часа пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Сниженный тариф будет действовать с момента открытия метрополитена до 07:15 и с 08:45 утра до 09:15.
Как отметил Собянин, это первый пилотный проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года.
"Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро", — пояснил мэр.
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В столичном департаменте транспорта рассказали, что скидка действует независимо от того, делает ли человек пересадку впоследствии.
"На абонемент по карте "Тройка" (одна, три, 30, 90, 365 дней, 60 поездок), размер скидки вернется на билет "Кошелек", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В дептрансе объяснили, что сниженный тариф ввели в том числе на Таганско-Краснопресненской ветке, так как она самая загруженная в Москве.
Как указал глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов, нововведение особенно актуально из-за ситуации с коронавирусом.
"Безусловно, пандемия немного сдвинула сроки запуска проекта, но мы не стали откладывать дальше, чтобы у пассажиров было больше возможности соблюдать соцдистанцию", — сказал он.
В дептрансе заметили, что в течение всех восьми месяцев эксперимента будет проводиться анализ результатов.
"Текущие итоги проекта можно будет увидеть прямо на специальных экранах некоторых станций метро", — сообщили в ведомстве.
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В городе действует ряд ограничений. Так, москвичам старше 65 лет и хроническим больным рекомендовали оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. С понедельника старшеклассники перешли на дистанционное обучение. Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работающие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть только при условии регистрации номера телефона по QR-коду или по СМС. В городе также ужесточили контроль за ношением индивидуальных средств защиты в общественных местах, в московский транспорт не пускают без масок и перчаток.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваМосковский метрополитенОбщество
 
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