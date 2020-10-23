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https://ria.ru/20201023/metod-1581214755.html
Разработан новый метод тестирования на антитела к COVID-19
Ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэтла Стивен Смит разработал новый способ тестирования на антитела к COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:00
2020-10-23T17:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэтла Стивен Смит разработал новый способ тестирования на антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщает <a href="https://medicalxpress.com/news/2020-10-scientists-covid-antibodies.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Специалист выяснил, что с помощью метода иммунопреципитации, обнаруженной проточной цитометрией (IP-FCM), можно моментально выявить в организме антитела, блокирующие связывание вируса с клеткой. При таком исследовании используется не живой биоматериал, а клетки и вирусы, созданные в лаборатории.Как указал Смит, обычные тесты показывают лишь наличие антител, но не могут определить их эффективность в борьбе с инфекцией.По словам ученого, разработка позволит предоставлять людям дополнительную информацию об их иммунном статусе без привязки ко времени. Это, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию методов лечения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html
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коронавирус covid-19, сша, общество, в мире

Разработан новый метод тестирования на антитела к COVID-19

16:00 23.10.2020 (обновлено: 17:01 23.10.2020)
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Depositphotos / Ugreen
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэтла Стивен Смит разработал новый способ тестирования на антитела к COVID-19. Об этом сообщает MedicalXpress.
Специалист выяснил, что с помощью метода иммунопреципитации, обнаруженной проточной цитометрией (IP-FCM), можно моментально выявить в организме антитела, блокирующие связывание вируса с клеткой. При таком исследовании используется не живой биоматериал, а клетки и вирусы, созданные в лаборатории.
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Как указал Смит, обычные тесты показывают лишь наличие антител, но не могут определить их эффективность в борьбе с инфекцией.

"Наш тест может предоставить эту информацию в одночасье", — уточнил он.

По словам ученого, разработка позволит предоставлять людям дополнительную информацию об их иммунном статусе без привязки ко времени. Это, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию методов лечения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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