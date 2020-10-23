https://ria.ru/20201023/metod-1581214755.html

Разработан новый метод тестирования на антитела к COVID-19

Ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэтла Стивен Смит разработал новый способ тестирования на антитела к COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:00

2020-10-23T16:00

2020-10-23T17:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэтла Стивен Смит разработал новый способ тестирования на антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщает <a href="https://medicalxpress.com/news/2020-10-scientists-covid-antibodies.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Специалист выяснил, что с помощью метода иммунопреципитации, обнаруженной проточной цитометрией (IP-FCM), можно моментально выявить в организме антитела, блокирующие связывание вируса с клеткой. При таком исследовании используется не живой биоматериал, а клетки и вирусы, созданные в лаборатории.Как указал Смит, обычные тесты показывают лишь наличие антител, но не могут определить их эффективность в борьбе с инфекцией.По словам ученого, разработка позволит предоставлять людям дополнительную информацию об их иммунном статусе без привязки ко времени. Это, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию методов лечения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, общество, в мире