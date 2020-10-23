https://ria.ru/20201023/medvedev-1581212776.html
Медведев призвал помогать странам вакциной от COVID-19 вне политики
При решении помогать странам вакциной от коронавируса нужно оставить политику в стороне, иначе это будет запредельное и аморальное поведение, заявил... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:51
2020-10-23T15:51
2020-10-23T15:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
дмитрий медведев
единая россия
шос
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> При решении помогать странам вакциной от коронавируса нужно оставить политику в стороне, иначе это будет запредельное и аморальное поведение, заявил председатель "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Нам нужно объединить наши усилия, чтобы обеспечить все условия для вакцинации людей в тот момент, когда будут готовы необходимые вакцины... И делать это тоже в стороне от всякой политики. Потому что, если начнется ещё и деление по политическим причинам на страны, которым надо и не надо помогать с вакцинацией, это будет абсолютно запредельное и аморальное поведение", - сказал Медведев на пленарном заседании международного межпартийного форума ЕР "<a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС+</a>".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, дмитрий медведев, единая россия, шос, общество