https://ria.ru/20201023/medvedev-1581212776.html

Медведев призвал помогать странам вакциной от COVID-19 вне политики

При решении помогать странам вакциной от коронавируса нужно оставить политику в стороне, иначе это будет запредельное и аморальное поведение, заявил... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:51

2020-10-23T15:51

2020-10-23T15:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

дмитрий медведев

единая россия

шос

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580707612_0:0:3044:1713_1400x0_80_0_0_738f703c6df775973b2f61888ef32217.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> При решении помогать странам вакциной от коронавируса нужно оставить политику в стороне, иначе это будет запредельное и аморальное поведение, заявил председатель "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Нам нужно объединить наши усилия, чтобы обеспечить все условия для вакцинации людей в тот момент, когда будут готовы необходимые вакцины... И делать это тоже в стороне от всякой политики. Потому что, если начнется ещё и деление по политическим причинам на страны, которым надо и не надо помогать с вакцинацией, это будет абсолютно запредельное и аморальное поведение", - сказал Медведев на пленарном заседании международного межпартийного форума ЕР "<a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС+</a>".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

3

весь мир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, дмитрий медведев, единая россия, шос, общество