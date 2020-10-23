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Свердловский минздрав опроверг информацию о массовом увольнении медиков
Минздрав Свердловской области опроверг информацию о массовом увольнении медиков в горбольнице №1. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:48
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свердловская область
екатеринбург
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Минздрав <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> опроверг информацию о массовом увольнении медиков в горбольнице №1.Ранее местное издание <a href="http://e1.ru" target="_blank">e1.ru</a> сообщило, что в больнице №1 якобы произошло массовое увольнение медиков."Сегодня рабочий день министр здравоохранения Андрей Карлов начал со встречи с коллективом центральной городской клинической больницы №1 <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>. Самые наболевшие вопросы: дефицит кадров, большой объем бумажной отчетности, чрезмерная нагрузка на специалистов. На вопрос министра, правда ли, что из больницы уволились 40 специалистов из-за необходимости развернуть на базе терапевтического отделения ковидный госпиталь, коллектив ответил, что за последний месяц уволились два врача", - сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
свердловская область
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свердловская область, екатеринбург, общество

Свердловский минздрав опроверг информацию о массовом увольнении медиков

13:48 23.10.2020 (обновлено: 13:52 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Минздрав Свердловской области опроверг информацию о массовом увольнении медиков в горбольнице №1.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что в больнице №1 якобы произошло массовое увольнение медиков.
"Сегодня рабочий день министр здравоохранения Андрей Карлов начал со встречи с коллективом центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга. Самые наболевшие вопросы: дефицит кадров, большой объем бумажной отчетности, чрезмерная нагрузка на специалистов. На вопрос министра, правда ли, что из больницы уволились 40 специалистов из-за необходимости развернуть на базе терапевтического отделения ковидный госпиталь, коллектив ответил, что за последний месяц уволились два врача", - сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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