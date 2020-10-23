https://ria.ru/20201023/mediki-1581181274.html
Свердловский минздрав опроверг информацию о массовом увольнении медиков
Минздрав Свердловской области опроверг информацию о массовом увольнении медиков в горбольнице №1. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:48
2020-10-23T13:48
2020-10-23T13:52
свердловская область
екатеринбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580708810_0:384:2872:2000_1400x0_80_0_0_efe76998483b98283d733c44f339e3c6.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Минздрав <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> опроверг информацию о массовом увольнении медиков в горбольнице №1.Ранее местное издание <a href="http://e1.ru" target="_blank">e1.ru</a> сообщило, что в больнице №1 якобы произошло массовое увольнение медиков."Сегодня рабочий день министр здравоохранения Андрей Карлов начал со встречи с коллективом центральной городской клинической больницы №1 <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>. Самые наболевшие вопросы: дефицит кадров, большой объем бумажной отчетности, чрезмерная нагрузка на специалистов. На вопрос министра, правда ли, что из больницы уволились 40 специалистов из-за необходимости развернуть на базе терапевтического отделения ковидный госпиталь, коллектив ответил, что за последний месяц уволились два врача", - сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580708810_143:0:2872:2047_1400x0_80_0_0_a0ac0979215a88f1e9f3c4f12d674dae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, екатеринбург, общество