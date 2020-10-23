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В Париже в посетителей мечети бросили петарду
Правоохранительные органы оцепили территорию Парижской соборной мечети после того, как неизвестный бросил петарду в верующих, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T18:27
2020-10-23T18:27
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы оцепили территорию Парижской соборной мечети после того, как неизвестный бросил петарду в верующих, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a>.По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу во второй половине дня. Петарда, по данным телеканала, могла быть брошена из окна, выходящего на двор мечети. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. На данный момент задержанных в связи с инцидентом нет.
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франция
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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60
франция, в мире

В Париже в посетителей мечети бросили петарду

18:27 23.10.2020
 
© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Fotolia / joseph_hilfiger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы оцепили территорию Парижской соборной мечети после того, как неизвестный бросил петарду в верующих, сообщает телеканал BFMTV.
По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу во второй половине дня. Петарда, по данным телеканала, могла быть брошена из окна, выходящего на двор мечети. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. На данный момент задержанных в связи с инцидентом нет.
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