https://ria.ru/20201023/mechet-1581253999.html

В Париже в посетителей мечети бросили петарду

Правоохранительные органы оцепили территорию Парижской соборной мечети после того, как неизвестный бросил петарду в верующих, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T18:27

2020-10-23T18:27

2020-10-23T18:27

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы оцепили территорию Парижской соборной мечети после того, как неизвестный бросил петарду в верующих, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a>.По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу во второй половине дня. Петарда, по данным телеканала, могла быть брошена из окна, выходящего на двор мечети. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. На данный момент задержанных в связи с инцидентом нет.

https://ria.ru/20201021/mechet-1580821429.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире