https://ria.ru/20201023/mechet-1581253999.html
В Париже в посетителей мечети бросили петарду
Правоохранительные органы оцепили территорию Парижской соборной мечети после того, как неизвестный бросил петарду в верующих, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T18:27
2020-10-23T18:27
2020-10-23T18:27
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы оцепили территорию Парижской соборной мечети после того, как неизвестный бросил петарду в верующих, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a>.По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу во второй половине дня. Петарда, по данным телеканала, могла быть брошена из окна, выходящего на двор мечети. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. На данный момент задержанных в связи с инцидентом нет.
https://ria.ru/20201021/mechet-1580821429.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире