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https://ria.ru/20201023/maski-1581110612.html
В Госдуме нашли способ заставить всех носить маски и перчатки
Часть россиян, несмотря на рекомендации врачей, игнорирует средства защиты от коронавируса. Как убедить их носить маски и перчатки, а также использовать... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:10
2020-10-23T09:06
распространение нового коронавируса
перчатки
медицинские маски
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ярослав нилов
здоровье
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Найден способ заставить всех носить маски и перчатки
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости</strong>. Часть россиян, несмотря на рекомендации врачей, игнорирует средства защиты от коронавируса. Как убедить их носить маски и перчатки, а также использовать антисептик, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201023/maski-1581022125.html" target="_blank">радио Sputnik</a> депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Ярослав Нилов.Эти средства не дают стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции, однако серьезно понижают вероятность заражения. В общественных местах пользоваться ими необходимо, но не все относятся к этому серьезно. Одна из причин такого поведения — финансовая. Люди, как заметил, депутат, не хотят тратиться на маски и антисептики."Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно", — отметил <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank">Нилов</a>.По его словам, купить маску даже в розницу можно за три рубля. Что касается антисептиков, то депутат считает, что к их использованию подтолкнет социальная реклама. Она же важна и для пенсионеров, которые, как считает депутат, составляют существенную часть от пренебрегающих рекомендации врачей людей.Чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают, предположил собеседник радиостанции.Так называемый масочный режим — обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах — действует во многих регионах России из-за сложной эпидемиологической обстановки. В Москве, где одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом, не пускают в транспорт без масок. Также могут проверить наличие перчаток. Как ранее сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, за пять месяцев было оформлено более 95,9 тысячи постановлений за отсутствие средств защиты на общую сумму более 479,5 миллионов рублей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/maska-1580825308.html
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580774024.html
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перчатки, медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ярослав нилов, здоровье, госдума рф, общество

В Госдуме нашли способ заставить всех носить маски и перчатки

04:10 23.10.2020 (обновлено: 09:06 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМасочный режим
Масочный режим - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Часть россиян, несмотря на рекомендации врачей, игнорирует средства защиты от коронавируса. Как убедить их носить маски и перчатки, а также использовать антисептик, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Эти средства не дают стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции, однако серьезно понижают вероятность заражения. В общественных местах пользоваться ими необходимо, но не все относятся к этому серьезно. Одна из причин такого поведения — финансовая. Люди, как заметил, депутат, не хотят тратиться на маски и антисептики.
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"Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно", — отметил Нилов.
По его словам, купить маску даже в розницу можно за три рубля. Что касается антисептиков, то депутат считает, что к их использованию подтолкнет социальная реклама. Она же важна и для пенсионеров, которые, как считает депутат, составляют существенную часть от пренебрегающих рекомендации врачей людей.

"Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей", – подчеркнул Нилов.

Чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают, предположил собеседник радиостанции.
Так называемый масочный режим — обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах — действует во многих регионах России из-за сложной эпидемиологической обстановки.
В Москве, где одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом, не пускают в транспорт без масок. Также могут проверить наличие перчаток. Как ранее сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, за пять месяцев было оформлено более 95,9 тысячи постановлений за отсутствие средств защиты на общую сумму более 479,5 миллионов рублей.
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