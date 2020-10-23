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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/maska-1581130448.html
Эксперт назвал возраст, с которого необходимо носить маску
Носить маски детям следует с 12 лет, так как это возрастная граница осознанности, а не граница восприимчивости к вирусу, заявил РИА Новости директор НИИ... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T09:23
2020-10-23T09:23
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Носить маски детям следует с 12 лет, так как это возрастная граница осознанности, а не граница восприимчивости к вирусу, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Ранее Тотолян сообщил РИА Новости, что предположение о том, что школьники являются активными разносчиками COVID-19, не подтвердилось, взрослые заражают детей, а не наоборот."Двенадцать лет - это возрастная граница осознанности, а не граница восприимчивости к вирусу", - сказал Тотолян.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Эксперт назвал возраст, с которого необходимо носить маску

09:23 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети в защитных масках в одной из школ Омска. В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ все школы и детские сады Омска закрыты на карантин
Дети в защитных масках в одной из школ Омска. В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ все школы и детские сады Омска закрыты на карантин - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Носить маски детям следует с 12 лет, так как это возрастная граница осознанности, а не граница восприимчивости к вирусу, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.
Ранее Тотолян сообщил РИА Новости, что предположение о том, что школьники являются активными разносчиками COVID-19, не подтвердилось, взрослые заражают детей, а не наоборот.
"Двенадцать лет - это возрастная граница осознанности, а не граница восприимчивости к вирусу", - сказал Тотолян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Мужская рука в перчатке возле собаки - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
06:00
Вирусолог рассказал, защитят ли от коронавируса зимние перчатки
 
Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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