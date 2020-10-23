https://ria.ru/20201023/magsafe-1581245255.html

Беспроводная зарядка MagSafe для iPhone 12 оказалась очень медленной

Магнитное зарядное устройство для iPhone 12 оказалось не столь быстрым, как ожидалось. К такому выводу пришли в Wall Street Journal, протестировав смартфон и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:56

2020-10-23T17:56

2020-10-23T17:56

риа наука

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apple

технологии

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Магнитное зарядное устройство для <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 оказалось не столь быстрым, как ожидалось. К такому выводу пришли в Wall Street Journal, <u><a href="https://youtu.be/jGhDDHuPnRY" target="_blank" rel="nofollow noopener">протестировав</a></u> смартфон и зарядку MagSafe.Новинку от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> последовательно заряжали беспроводной Qi-зарядкой, фирменным MagSafe и проводным устройством. По заявлению "яблочной компании", iPhone 12 должен брать от них мощность в 7,5, 15 и 20 ватт, соответственно.Чтобы зарядить смартфон на 50 процентов, Qi понадобилось 1,5 часа, у MagSafe на это ушел час, а у проводной зарядной станции — 28 минут. То есть, при небольшой разнице в мощности между магнитной и проводной зарядкой, от первой ожидалась скорость намного выше.В Apple пока не комментируют проблему. Возможно, она будет решена в одном из будущих обновлений.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/ayfon-1580940201.html

https://ria.ru/20201019/apple-1580468022.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, технологии