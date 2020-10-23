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РИА Наука
https://ria.ru/20201023/magsafe-1581245255.html
Беспроводная зарядка MagSafe для iPhone 12 оказалась очень медленной
Магнитное зарядное устройство для iPhone 12 оказалось не столь быстрым, как ожидалось. К такому выводу пришли в Wall Street Journal, протестировав смартфон и... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:56
2020-10-23T17:56
риа наука
apple iphone
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Магнитное зарядное устройство для <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 оказалось не столь быстрым, как ожидалось. К такому выводу пришли в Wall Street Journal, <u><a href="https://youtu.be/jGhDDHuPnRY" target="_blank" rel="nofollow noopener">протестировав</a></u> смартфон и зарядку MagSafe.Новинку от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> последовательно заряжали беспроводной Qi-зарядкой, фирменным MagSafe и проводным устройством. По заявлению "яблочной компании", iPhone 12 должен брать от них мощность в 7,5, 15 и 20 ватт, соответственно.Чтобы зарядить смартфон на 50 процентов, Qi понадобилось 1,5 часа, у MagSafe на это ушел час, а у проводной зарядной станции — 28 минут. То есть, при небольшой разнице в мощности между магнитной и проводной зарядкой, от первой ожидалась скорость намного выше.В Apple пока не комментируют проблему. Возможно, она будет решена в одном из будущих обновлений.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/ayfon-1580940201.html
https://ria.ru/20201019/apple-1580468022.html
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apple iphone, apple, технологии

Беспроводная зарядка MagSafe для iPhone 12 оказалась очень медленной

17:56 23.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовый iPhone 12 в магазине re:Store
Новый iPhone 12 в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Магнитное зарядное устройство для iPhone 12 оказалось не столь быстрым, как ожидалось. К такому выводу пришли в Wall Street Journal, протестировав смартфон и зарядку MagSafe.
Новинку от Apple последовательно заряжали беспроводной Qi-зарядкой, фирменным MagSafe и проводным устройством. По заявлению "яблочной компании", iPhone 12 должен брать от них мощность в 7,5, 15 и 20 ватт, соответственно.
Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 09:34
"Будут разочарованы". Эксперты выявили главный недостаток нового iPhone
Чтобы зарядить смартфон на 50 процентов, Qi понадобилось 1,5 часа, у MagSafe на это ушел час, а у проводной зарядной станции — 28 минут. То есть, при небольшой разнице в мощности между магнитной и проводной зарядкой, от первой ожидалась скорость намного выше.
В Apple пока не комментируют проблему. Возможно, она будет решена в одном из будущих обновлений.
Смартфон iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 13:05РИА Наука
Магнитная зарядка MagSafe от Apple оказалась совместима с Qi-стандартом
 
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