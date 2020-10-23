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https://ria.ru/20201023/madrid-1581172820.html
Жителям Мадрида запретили встречаться с друзьями по ночам
Власти автономного сообщества Мадрид приняли решение о запрете встреч с другими людьми за пределами дома ночью, сообщил советник здравоохранения региона Энрике... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:02
2020-10-23T13:22
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<strong>МАДРИД, 23 окт – РИА Новости.</strong> Власти автономного сообщества <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадрид</a> приняли решение о запрете встреч с другими людьми за пределами дома ночью, сообщил советник здравоохранения региона Энрике Руис Эскудеро."Сокращение передвижения – лучший союзник, чтобы этот вирус прекратил распространяться. Поэтому мы принимаем меры, направленные на сокращение социальной активности, в первую очередь, ночью. С 00.00 до 06.00 ограничиваются социальные и семейные встречи как в общественных, так и частных местах, ограничиваясь только с теми, с кем живут. В остальную часть дня сохраняется ограничение максимум в шесть человек, если только речь не идет о людях, которые живут вместе", - заявил Эскудеро на пресс-конференции.Кроме того, вводятся другие ограничительные меры: максимальное количество клиентов баров и ресторанов внутри помещений сокращается до 50% от вместимости, на террасах – до 75%, употребление еды и напитков за стойками остается под запретом. Бары и рестораны не могут принимать клиентов после 23.00 и должны закрываться в полночь. Магазины должны закрываться в 22.00, вместимость остается на уровне 75%, в кино, театрах, спортивных залах – 50%.Кроме того, в 32 санитарных зонах региона введены дополнительные ограничения – в них запрещено въезжать и выезжать, если только речь не идет о крайней необходимости (доехать до работы, места учебы, больницы, навестить родственников, которым необходима помощь).Меры вступают в силу в 16.47 субботы."Будущие недели будут сложными. Несмотря на то, что какое-то время идет снижающаяся тенденция, мы должны быть осторожны", - добавил Эскудеро.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581162830.html
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, мадрид (город), в мире

Жителям Мадрида запретили встречаться с друзьями по ночам

13:02 23.10.2020 (обновлено: 13:22 23.10.2020)
 
© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Depositphotos / SOMATUSCANI
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МАДРИД, 23 окт – РИА Новости. Власти автономного сообщества Мадрид приняли решение о запрете встреч с другими людьми за пределами дома ночью, сообщил советник здравоохранения региона Энрике Руис Эскудеро.
"Сокращение передвижения – лучший союзник, чтобы этот вирус прекратил распространяться. Поэтому мы принимаем меры, направленные на сокращение социальной активности, в первую очередь, ночью. С 00.00 до 06.00 ограничиваются социальные и семейные встречи как в общественных, так и частных местах, ограничиваясь только с теми, с кем живут. В остальную часть дня сохраняется ограничение максимум в шесть человек, если только речь не идет о людях, которые живут вместе", - заявил Эскудеро на пресс-конференции.
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Кроме того, вводятся другие ограничительные меры: максимальное количество клиентов баров и ресторанов внутри помещений сокращается до 50% от вместимости, на террасах – до 75%, употребление еды и напитков за стойками остается под запретом. Бары и рестораны не могут принимать клиентов после 23.00 и должны закрываться в полночь. Магазины должны закрываться в 22.00, вместимость остается на уровне 75%, в кино, театрах, спортивных залах – 50%.
Кроме того, в 32 санитарных зонах региона введены дополнительные ограничения – в них запрещено въезжать и выезжать, если только речь не идет о крайней необходимости (доехать до работы, места учебы, больницы, навестить родственников, которым необходима помощь).
Меры вступают в силу в 16.47 субботы.
"Будущие недели будут сложными. Несмотря на то, что какое-то время идет снижающаяся тенденция, мы должны быть осторожны", - добавил Эскудеро.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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