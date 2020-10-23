https://ria.ru/20201023/luna-1581244384.html

Россия планирует отправлять к Луне экипажи до четырех человек

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК), который будет отправлять к Луне сверхтяжелая ракета, сможет доставлять к естественному спутнику Земли... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:52

2020-10-23T17:52

2020-10-23T17:54

хочу стать космонавтом

луна

юрий борисов (вице-премьер)

космос - риа наука

роскосмос

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Российский лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК), который будет отправлять к Луне сверхтяжелая ракета, сможет доставлять к естественному спутнику Земли экипажи из четырех человек, следует из материалов "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмоса</a>", опубликованных на сайте госзакупок.Ранее из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следовало, что на разработку технического проекта ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" планируется потратить 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах.В сентябре в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что облик ракеты "Енисей" в ходе разработки технического проекта претерпит изменения, которые дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты.Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме "Восточный".Источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 и 33 тонны соответственно.Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.Вице-премьер РФ <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik" target="_blank">Юрий Борисов</a> рассказывал, что цена программы создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне 1-1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.

https://ria.ru/20190820/1557663522.html

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луна

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, роскосмос, владимир путин