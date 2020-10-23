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https://ria.ru/20201023/lukashenko-1581212913.html
Лукашенко дал "главный совет" по противодействию коронавирусу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил правильность выбранного пути по противодействию коронавирусной инфекции и заявил, что главное – не допустить РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:51
2020-10-23T15:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> подтвердил правильность выбранного пути по противодействию коронавирусной инфекции и заявил, что главное – не допустить "психоза"."Что для меня ценно - я понял, что это за болезнь. Самое главное, если заболеешь, чтобы не было психоза. Я интуитивно это почувствовал, еще когда сам не болел", - заявил Лукашенко во время своей поездки в Слуцкий район, касаясь собственного опыта борьбы с COVID-19, когда он фактически "на ногах" перенес эту болезнь. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by/society/20201023/1045970681/Prezident-o-COVID-19-nado-postoyanno-gotovit-sebya-k-lyuboy-bolezni.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Глава государства также констатировал, что поначалу в его методы действия в условиях пандемии в Белоруссии большинство населения не поверило. "Я честно это признаю. Страшно было, но я понимал, что вся болезнь - в голове. Физически мы перенесем раны, травмы и прочее. Но когда ты начинаешь поддаваться психозу – все", - заметил президент.Он считает, что "COVID стал самой страшной болезнью". "Люди уже забыли про онкологию и думали про этот вирус. Это неправильно, я это чувствовал. Это моя интуиция, опыт. И пытался вам это в голову вложить и достучаться до вас. Вы мне не поверили. Но сейчас-то вы убедились, что я оказался прав", - сказал президент.Лукашенко напомнил, что не просто так однажды сказал о том, что <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирус</a> пройдет, а "жрать что будем?" "Я просто хотел, чтобы вы запомнили. Я оказался прав. Мой главный совет, он и сейчас актуален: никакого психоза!" - сказал глава государства. Он отметил, что, скорее всего, с этой болезнью придется жить, как и в случае с гриппом. "Будет вакцина - провакцинируем людей", - подчеркнул президент.Лукашенко еще раз указал на правильность выбранного в Белоруссии пути по противодействию коронавирусной инфекции, благодаря которому в стране не останавливалась экономическая деятельность, работали предприятия АПК, обеспечена продовольственная безопасность. В Белоруссии собран богатый урожай зерна - более 10,3 миллиона тонн, включая 8,5 миллиона тонн зерновых колосовых, кукурузу, рапс."И то, что мы не прогнулись под ковид весной - теперь уже и вы видите, что мы правильно поступили. И теперь аграрии говорят, что только 10-15% на складах запас (готовой продукции – ред.). Все со свистом уходит на экспорт", - обратил Лукашенко. По его словам, "будем одеты, накормлены и продадим миллиардов на 5-6 (долларов на экспорт – ред.) сельхозпродукции".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581167305.html
https://ria.ru/20201023/miting-1581165681.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко дал "главный совет" по противодействию коронавирусу

15:51 23.10.2020
 
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил правильность выбранного пути по противодействию коронавирусной инфекции и заявил, что главное – не допустить "психоза".
"Что для меня ценно - я понял, что это за болезнь. Самое главное, если заболеешь, чтобы не было психоза. Я интуитивно это почувствовал, еще когда сам не болел", - заявил Лукашенко во время своей поездки в Слуцкий район, касаясь собственного опыта борьбы с COVID-19, когда он фактически "на ногах" перенес эту болезнь. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 12:42Распространение нового коронавируса
Лукашенко назвал ситуацию с COVID-19 в Белоруссии контролируемой
Глава государства также констатировал, что поначалу в его методы действия в условиях пандемии в Белоруссии большинство населения не поверило. "Я честно это признаю. Страшно было, но я понимал, что вся болезнь - в голове. Физически мы перенесем раны, травмы и прочее. Но когда ты начинаешь поддаваться психозу – все", - заметил президент.
Он считает, что "COVID стал самой страшной болезнью". "Люди уже забыли про онкологию и думали про этот вирус. Это неправильно, я это чувствовал. Это моя интуиция, опыт. И пытался вам это в голову вложить и достучаться до вас. Вы мне не поверили. Но сейчас-то вы убедились, что я оказался прав", - сказал президент.
Лукашенко напомнил, что не просто так однажды сказал о том, что коронавирус пройдет, а "жрать что будем?" "Я просто хотел, чтобы вы запомнили. Я оказался прав. Мой главный совет, он и сейчас актуален: никакого психоза!" - сказал глава государства. Он отметил, что, скорее всего, с этой болезнью придется жить, как и в случае с гриппом. "Будет вакцина - провакцинируем людей", - подчеркнул президент.
Митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 12:30Протесты в Белоруссии
Лукашенко выступил против масштабного провластного митинга
Лукашенко еще раз указал на правильность выбранного в Белоруссии пути по противодействию коронавирусной инфекции, благодаря которому в стране не останавливалась экономическая деятельность, работали предприятия АПК, обеспечена продовольственная безопасность. В Белоруссии собран богатый урожай зерна - более 10,3 миллиона тонн, включая 8,5 миллиона тонн зерновых колосовых, кукурузу, рапс.
"И то, что мы не прогнулись под ковид весной - теперь уже и вы видите, что мы правильно поступили. И теперь аграрии говорят, что только 10-15% на складах запас (готовой продукции – ред.). Все со свистом уходит на экспорт", - обратил Лукашенко. По его словам, "будем одеты, накормлены и продадим миллиардов на 5-6 (долларов на экспорт – ред.) сельхозпродукции".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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