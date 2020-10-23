https://ria.ru/20201023/lukashenko-1581176624.html

Лукашенко предложил провести массовый провластный митинг весной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее отвергнувший инициативу о проведении 25 октября массового провластного митинга в Минске, предложил организовать... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:22

2020-10-23T13:22

2020-10-23T13:22

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, ранее отвергнувший инициативу о проведении 25 октября массового провластного митинга в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, предложил организовать мероприятие такого рода весной и собрать там "всех желающих", передает <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.На текущей неделе ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию о том, что 25 октября в Минске ожидается масштабный митинг в поддержку Лукашенко. В пятницу глава государства заявил, что не поддержал эту инициативу, руководствуясь соображениями безопасности."Мое мнение на сегодняшний день - нельзя, не надо нам собирать людей. Перебьемся. Чего нам уподобляться им (сторонникам оппозиции - ред)", - сказал белорусский лидер.Он выразил благодарность белорусским общественным организациям и профсоюзам за то, что не "не побоялись" выдвинуть эту инициативу. "Но за три-четыре дня, пока это все разворачивалось, я прихожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми", - подчеркнул глава государства.Как передает агентство, Лукашенко высказал предложение провести массовое мероприятие весной, "когда будет тепло", и собрать там "всех желающих".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201023/miting-1581165681.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире