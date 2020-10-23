Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будут запрещать импортные продукты
МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не планируют запрещать импортные продукты питания.
"У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район в пятницу. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
При этом президент заявил, что на прилавках должна быть и белорусская продукция. "Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Распорядитесь, чтобы на прилавке всегда была (белорусская продукция – ред.). Смешно - из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка", - подчеркнул Лукашенко.
Главе государства в связи с этим доложили, что в последнее время по картофелю импортные поставки сведены к минимуму.
Лукашенко поинтересовался урожаем и заготовкой фруктов, отметил, что заканчивается уборка яблок, и в целом по этому виду продукции потребность страны будет обеспечена полностью. "Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю", - заявил президент.
Он также обратил внимание на важность поставок белорусской сельхозпродукции на экспорт. "Вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар", - заметил белорусский лидер.
Лукашенко также потребовал не обижать сельчан, чтобы они получили достойную оплату за произведенную и поставленную продукцию. В целом с завершением уборочной кампании проблем нет, доложили главе государства. "Я тоже так чувствую, что проблем, видимо, у нас не будет. Главное, чтобы вовремя убрать", - сказал он, добавив, что "задача мэра Минска и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая".
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