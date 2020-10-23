Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201023/lukashenko-1581161461.html
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будут запрещать импортные продукты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не планируют запрещать импортные продукты питания. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:04
2020-10-23T12:04
александр лукашенко
минск
турция
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577855116_0:45:3069:1772_1400x0_80_0_0_ae1667693c5610853e5843d5d6d9f28d.jpg
<strong>МИНСК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в стране не планируют запрещать импортные продукты питания."У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район в пятницу. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.При этом президент заявил, что на прилавках должна быть и белорусская продукция. "Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Распорядитесь, чтобы на прилавке всегда была (белорусская продукция – ред.). Смешно - из <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египта</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка", - подчеркнул Лукашенко.Главе государства в связи с этим доложили, что в последнее время по картофелю импортные поставки сведены к минимуму.Лукашенко поинтересовался урожаем и заготовкой фруктов, отметил, что заканчивается уборка яблок, и в целом по этому виду продукции потребность страны будет обеспечена полностью. "Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю", - заявил президент.Он также обратил внимание на важность поставок белорусской сельхозпродукции на экспорт. "Вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар", - заметил белорусский лидер.Лукашенко также потребовал не обижать сельчан, чтобы они получили достойную оплату за произведенную и поставленную продукцию. В целом с завершением уборочной кампании проблем нет, доложили главе государства. "Я тоже так чувствую, что проблем, видимо, у нас не будет. Главное, чтобы вовремя убрать", - сказал он, добавив, что "задача мэра <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580962596.html
https://ria.ru/20200818/1575949744.html
https://ria.ru/20200815/1575836438.html
минск
турция
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577855116_131:98:2624:1968_1400x0_80_0_0_8fbd7794413e9a55277d47a031005dc3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, турция, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будут запрещать импортные продукты

12:04 23.10.2020
 
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не планируют запрещать импортные продукты питания.
"У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район в пятницу. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 11:43Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии немного друзей в мире
При этом президент заявил, что на прилавках должна быть и белорусская продукция. "Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Распорядитесь, чтобы на прилавке всегда была (белорусская продукция – ред.). Смешно - из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка", - подчеркнул Лукашенко.
Главе государства в связи с этим доложили, что в последнее время по картофелю импортные поставки сведены к минимуму.
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 17:27Протесты в Белоруссии
Премьер Белоруссии рассказал о состоянии экономики на фоне забастовок
Лукашенко поинтересовался урожаем и заготовкой фруктов, отметил, что заканчивается уборка яблок, и в целом по этому виду продукции потребность страны будет обеспечена полностью. "Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю", - заявил президент.
Он также обратил внимание на важность поставок белорусской сельхозпродукции на экспорт. "Вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар", - заметил белорусский лидер.
Лукашенко также потребовал не обижать сельчан, чтобы они получили достойную оплату за произведенную и поставленную продукцию. В целом с завершением уборочной кампании проблем нет, доложили главе государства. "Я тоже так чувствую, что проблем, видимо, у нас не будет. Главное, чтобы вовремя убрать", - сказал он, добавив, что "задача мэра Минска и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 19:47Протесты в Белоруссии
Противники Белоруссии хотят подорвать экономику страны, заявил Лукашенко
 
Обсудить0
Александр ЛукашенкоМинскТурцияБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния