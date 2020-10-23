https://ria.ru/20201023/lukashenko-1581161461.html

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будут запрещать импортные продукты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не планируют запрещать импортные продукты питания. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:04

2020-10-23T12:04

2020-10-23T12:04

александр лукашенко

минск

турция

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в стране не планируют запрещать импортные продукты питания."У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район в пятницу. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.При этом президент заявил, что на прилавках должна быть и белорусская продукция. "Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Распорядитесь, чтобы на прилавке всегда была (белорусская продукция – ред.). Смешно - из <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египта</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка", - подчеркнул Лукашенко.Главе государства в связи с этим доложили, что в последнее время по картофелю импортные поставки сведены к минимуму.Лукашенко поинтересовался урожаем и заготовкой фруктов, отметил, что заканчивается уборка яблок, и в целом по этому виду продукции потребность страны будет обеспечена полностью. "Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю", - заявил президент.Он также обратил внимание на важность поставок белорусской сельхозпродукции на экспорт. "Вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар", - заметил белорусский лидер.Лукашенко также потребовал не обижать сельчан, чтобы они получили достойную оплату за произведенную и поставленную продукцию. В целом с завершением уборочной кампании проблем нет, доложили главе государства. "Я тоже так чувствую, что проблем, видимо, у нас не будет. Главное, чтобы вовремя убрать", - сказал он, добавив, что "задача мэра <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, турция, белоруссия, в мире