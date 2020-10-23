https://ria.ru/20201023/libido-1581067999.html

Еда для хорошего секса. Какие продукты повышают либидо

Мужчины, предпочитающие органическую пищу, реже жалуются на нарушение эрекции, считают американские ученые. А на женскую сексуальность положительно влияет... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T08:00

2020-10-23T08:00

2020-10-23T08:00

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина.</strong> Мужчины, предпочитающие органическую пищу, реже жалуются на нарушение эрекции, считают американские ученые. А на женскую сексуальность положительно влияет средиземноморская диета. Какие продукты способствуют половому влечению и здоровой семейной жизни — в материале РИА Новости.Питание для мужчинОт 30 до 52 процентов мужчин после 40 лет жалуются на различные нарушения, которые связаны с невозможностью нормально осуществить половой акт. Чаще всего речь идет о неполноценной эрекции.Для лечения есть множество средств, включая хирургические. Однако исследователи во главе с профессором Фаизалом Яфи из отдела урологии Калифорнийского университета в Ирвайне <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0090429520308797" target="_blank" rel="nofollow noopener">зашли</a> с другой стороны: проверили, как влияет питание. Всех мужчин, которые с июля 2018 года по май 2019-го обращались в клинику с жалобами на сбои в половой сфере, они расспросили о диете и образе жизни. Из 271 человека 65 процентов ели "обычно", остальные придерживались диет — употребляли органические и не прошедшие переработку продукты, избегали консервов и полуфабрикатов. Двадцать восемь процентов практиковали прерывистое голодание. Как выяснилось, сторонники здорового питания реже жалуются на проблемы с эрекцией. Авторы отмечают — органическая диета улучшает самочувствие и обеспечивает приток энергии, а это, в свою очередь, повышает либидо. Можно предположить, что в такой еде меньше химии, угнетающей нервную систему, зато больше витаминов, антиоксидантов и питательной ценности. Есть данные, что прерывистое голодание нормализует гликемический индекс и метаболизм, увеличивает уровень тестостерона. Ученые осторожны в выводах: все-таки анализ охватил мало участников. Нельзя с уверенностью утверждать, что на половые показатели влияет только диета. Скорее всего, люди, следящие за питанием, ведут более здоровый образ жизни в целом и внимательнее относятся к своему состоянию. Результаты эксперимента нельзя распространить на тех, кто придерживается других диет — кето, цельнопродуктовой, палео, вегетарианской, веганской. Здесь нужны отдельные исследования.Что помогает женщинамГод назад тот же коллектив <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2050052119300988" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал</a> данные о связи женской сексуальности с питанием. По статистике, до 43 процентов женщин испытывают проблемы с половой функцией — однако число может быть выше, потому что с такими жалобами к врачам обращаются редко. Только сейчас научное сообщество задалось вопросом, насколько здесь важна диета.Ученые заметили: метаболический синдром, лишний вес и сердечно-сосудистые болезни часто приводят к сексуальной дисфункции у женщин. Диета — часть терапии таких состояний. Обычный западный рацион — явно нездоровый, в нем много жареного, плохих жиров и продуктов, обработанных промышленным способом. Другое дело — средиземноморская диета, богатая овощами, рыбой, цельным зерном. Есть данные, что у женщин с перечисленными заболеваниями этот тип питания улучшает половую жизнь. Отчасти положительные результаты дает кетогенная диета, особенно в своей максимальной фазе, — усиливает оргазм.Ешьте на здоровьеВопрос, какие именно продукты позитивно влияют на сексуальную активность. Исследования, в которых участвовали иранские, канадские и албанские мужчины, показали: если десятая часть каждодевного меню состоит из фруктов и овощей, риск заработать половую дисфункцию меньше. Эффективны орехи и продукты с высоким содержанием клетчатки. Мужчины тропических племен Амазонки редко страдают нарушениями эрекции и эякуляции — а питаются они речной рыбой, бразильскими орехами, фруктами и овощами.Положительно сказывается замена насыщенных жиров на мононенасыщенные — они содержатся в орехах, семечках тыквы, кунжуте. Надо следить и за низким соотношением омега-6 полиненасыщенных жиров и омега-3: их идеальный баланс — в красном мясе пастбищных животных, которые ели луговую траву.Китайские ученые <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25080932/" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружили</a>, что дефицит фолиевой кислоты вызывает у мужчин преждевременную эякуляцию. Значит, в рацион надо вводить богатые этим витамином бобовые, печень. По одной из гипотез, при таком нарушении помогают нут и кукуруза, где есть аминокислота триптофан: она проникает через гематоэнцефалический барьер и выравнивает уровень серотонина — гормона, играющего ключевую роль в сексуальном удовлетворении. Механизм пока не изучен, но на сексуальное здоровье мужчин положительно влияет кофеин: он повышает уровень тестостерона. Такой же эффект дают гранат и имбирь. Для профилактики болезни Пейрони обсуждается польза витамина E и антиоксидантов, содержащихся в цитрусовых, чернике и голубике. Нет ясности и насчет арбуза. В 2008 году ученые заявили: обнаруженная в нем аминокислота цитруллин вызывает расширение сосудов и, по сути, действует как виагра. Однако доказательств мало. Например, в 2018 году японские ученые <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302103/" target="_blank" rel="nofollow noopener">показали</a> — половую функцию улучшает комбинированное лечение L-цитруллином и ресвератролом, которым богаты виноград, орехи и какао.

https://ria.ru/20190805/1557127711.html

https://ria.ru/20200603/1572368473.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575732582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, бразилия, сша, диета, питание, секс, биология, здоровье