https://ria.ru/20201023/lekarstva-1581120474.html

В Госдуме предложили ввести временный мораторий на маркировку лекарств

Депутаты от ЛДПР предложили ввести временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и штрафы аптекам за нарушения в... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T07:12

2020-10-23T07:12

2020-10-23T07:12

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

лдпр

москва

алтайский край

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> предложили ввести временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и штрафы аптекам за нарушения в предоставлении соответствующих сведений до стабилизации эпидемиологической обстановки и функционирования системы маркировки, соответствующее письмо парламентарии направили вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Голиковой</a>."Просим Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность введения временного моратория на применение системы МДЛП в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и сезонного всплеска ОРВИ до момента устойчивой эпидемиологической обстановки и стабильного функционирования системы МДЛП", - говорится в письме (есть у РИА Новости).Также парламентарии предлагают отменить уже вынесенные штрафы аптечным организациям, отдельным сотрудникам, не применять новые административные санкции за нарушение порядка и сроков предоставления сведений, а также предоставление неполных или недостоверных сведений в систему.В качестве примера парламентарий привела <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайский край</a>, где лекарственные препараты вынужденно закупаются у соседних регионов, которые, в свою очередь, тоже начинают ощущать дефицит медикаментов."Считаю, что сейчас нам просто необходимо ввести этот мораторий. В противном случае мы не решим проблему с нехваткой антибиотиков и противовирусных средств. Промедление в этом вопросе ставит под угрозу здоровье всех граждан России", - подчеркнула Строкова.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.

https://ria.ru/20201020/lekarstva-1580738276.html

https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580924828.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, татьяна голикова, лдпр, москва, алтайский край