https://ria.ru/20201023/lechenie-1581216973.html

Минздрав подготовил девятую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что уже подготовлена девятая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:06

2020-10-23T16:06

2020-10-23T16:13

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что уже подготовлена девятая версия методических рекомендаций по лечению <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>."Сегодня уже подготовлена девятая версия", - сказал он, выступая на сессии "Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19 " XIII Евразийского экономического форума.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/gintsburg-1580934862.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество