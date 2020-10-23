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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/lechenie-1581216973.html
Минздрав подготовил девятую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что уже подготовлена девятая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:06
2020-10-23T16:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что уже подготовлена девятая версия методических рекомендаций по лечению <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>."Сегодня уже подготовлена девятая версия", - сказал он, выступая на сессии "Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19 " XIII Евразийского экономического форума.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав подготовил девятую версию рекомендаций по лечению COVID-19

16:06 23.10.2020 (обновлено: 16:13 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что уже подготовлена девятая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса.
"Сегодня уже подготовлена девятая версия", - сказал он, выступая на сессии "Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19 " XIII Евразийского экономического форума.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 08:37
Лишь профилактируют? Гинцбург оценил потенциал лекарств от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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