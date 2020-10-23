https://ria.ru/20201023/lechenie-1581216973.html
Минздрав подготовил девятую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что уже подготовлена девятая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:06
2020-10-23T16:06
2020-10-23T16:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что уже подготовлена девятая версия методических рекомендаций по лечению <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>."Сегодня уже подготовлена девятая версия", - сказал он, выступая на сессии "Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19 " XIII Евразийского экономического форума.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/gintsburg-1580934862.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество