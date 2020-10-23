https://ria.ru/20201023/kurs-1581184444.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 94 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 94,21 копейки - до 90,4142 рубля, курс доллара снизился на 61,42... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:01

2020-10-23T14:01

2020-10-23T14:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 94,21 копейки - до 90,4142 рубля, курс доллара снизился на 61,42 копейки, до 76,4667 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 76,17 копейки, составив 82,7431рубля.

https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика