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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201023/kurs-1581184444.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 94 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 94,21 копейки - до 90,4142 рубля, курс доллара снизился на 61,42... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:01
2020-10-23T14:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 94,21 копейки - до 90,4142 рубля, курс доллара снизился на 61,42 копейки, до 76,4667 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 76,17 копейки, составив 82,7431рубля.
https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 94 копейки

14:01 23.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 94,21 копейки - до 90,4142 рубля, курс доллара снизился на 61,42 копейки, до 76,4667 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 76,17 копейки, составив 82,7431рубля.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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