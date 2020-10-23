Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/kurenie-1581126101.html
Эксперт рассказал, кто имеет больше шансов заразиться коронавирусом
У курильщиков представленность рецептора АСЕ2, который является "входными воротами" для коронавируса, намного выше, чем у некурящих, поэтому курение никак не... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T08:41
2020-10-23T08:41
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
курение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871346_0:98:3070:1824_1400x0_80_0_0_27cd4eaf90bc4caf9af2b0da0f546af4.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> У курильщиков представленность рецептора АСЕ2, который является "входными воротами" для коронавируса, намного выше, чем у некурящих, поэтому курение никак не может снизить риск заражения COVID-19, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Ранее Тотолян сообщил РИА Новости, что коронавирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки, главными "входными воротами" является рецептор ACE2.Он пояснил, что это опровергает звучавшее в начале пандемии высказывание, что курение якобы защищает от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871346_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b2892b2a921a7495e96e38d894549a43.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, курение

Эксперт рассказал, кто имеет больше шансов заразиться коронавирусом

08:41 23.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена
Пассажиры Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. У курильщиков представленность рецептора АСЕ2, который является "входными воротами" для коронавируса, намного выше, чем у некурящих, поэтому курение никак не может снизить риск заражения COVID-19, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.
Ранее Тотолян сообщил РИА Новости, что коронавирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки, главными "входными воротами" является рецептор ACE2.

"У курильщиков представленность рецептора ACE2 намного выше, чем у некурильщиков", - сказал Тотолян.

Он пояснил, что это опровергает звучавшее в начале пандемии высказывание, что курение якобы защищает от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19курение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32На Ленинградской АЭС-2 запустили новый энергоблок
09:28Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС
09:23Эксперт назвал возраст, с которого необходимо носить маску
09:23Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят в Благовещенском храме в Москве
09:18В Карабахе заявили об азербайджанских ударах из РСЗО "Смерч"
09:18В Карабахе сообщили о локальных боях по всей линии соприкосновения
09:16Алиев предупредил Ереван о жестком наказании при атаке на нефтепроводы
09:15Алиев заявил о привлечении Арменией наемников в Карабахе
09:08В Москве 2779 пациентов выздоровели от COVID-19
09:08Найден способ определить эффективность лечения рака
09:06Вирусологи проанализировали популярные мифы о COVID-19
09:04Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ уменьшилось до 118
09:01Косачев прокомментировал слова Трампа о финансировании кампании Байдена
09:00Алиев прокомментировал работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
08:51Алиев призвал Ереван подумать о своем поведении
08:49ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка
08:47Президент Азербайджана назвал цель Баку на переговорах по Карабаху
08:44Прокуратура отозвала иск к губернатору Хакасии после увольнения министра
08:41Эксперт рассказал, кто имеет больше шансов заразиться коронавирусом
08:39Китай не потерпит попыток раскола страны, заявил Си Цзиньпин
Лента новостейМолния