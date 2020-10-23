https://ria.ru/20201023/kurenie-1581126101.html

Эксперт рассказал, кто имеет больше шансов заразиться коронавирусом

У курильщиков представленность рецептора АСЕ2, который является "входными воротами" для коронавируса, намного выше, чем у некурящих, поэтому курение никак не... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T08:41

2020-10-23T08:41

2020-10-23T08:41

распространение нового коронавируса

арег тотолян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

курение

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> У курильщиков представленность рецептора АСЕ2, который является "входными воротами" для коронавируса, намного выше, чем у некурящих, поэтому курение никак не может снизить риск заражения COVID-19, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Ранее Тотолян сообщил РИА Новости, что коронавирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки, главными "входными воротами" является рецептор ACE2.Он пояснил, что это опровергает звучавшее в начале пандемии высказывание, что курение якобы защищает от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, курение