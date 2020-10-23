https://ria.ru/20201023/kukly-monstry-1581028141.html
Детских кукол превратили в Пеннивайза и близняшек Грейди
Американская компания по производству и продаже игрушек представила новую коллекцию кукол из серии "Монстер Хай" с персонажами из фильмов Стэнли Кубрика... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:55
2020-10-23T04:55
2020-10-23T05:06
стиль жизни
кино и сериалы
новости культуры
стэнли кубрик
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581030567_51:0:1077:577_1400x0_80_0_0_46f32ff204cf51558202043b0ea8f760.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Американская компания по производству и продаже игрушек представила новую коллекцию кукол из серии "Монстер Хай" с персонажами из фильмов Стэнли Кубрика "Сияние" и Андреса Мускетти "Оно", <a href="https://screenrant.com/pennywise-shining-grady-twins-monster-high-dolls/" target="_blank">сообщает</a> ScreenRant. Игрушки стали частью новой линии "Monster High skullector", созданной для коллекционеров. В ней всего две фигурки: демонический клоун Пеннивайз (Pennywise) и близняшки Грейди (Grady Twins). В отличие от прототипов, показанных в фильмах, куклы выглядят более изящно и не так устрашающе. Линия таких кукол существует с 2010 года (тогда же вышел анимационный сериал "Школа монстров"). Ее создатели вдохновлялись легендами о различных чудовищах и классическими фильмами ужасов. Поэтому главные героинями серии стали: Фрэнки Штейн (дочь Франкенштейна), Дракулаура (приемная дочь вампира графа Дракулы), Гулия Йелпс (дочь зомби) и другие.
https://ria.ru/20200923/igrushki-1577590706.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581030567_179:0:948:577_1400x0_80_0_0_e14cbce82863f7cd652be148671d518e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, стэнли кубрик