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https://ria.ru/20201023/kukly-monstry-1581028141.html
Детских кукол превратили в Пеннивайза и близняшек Грейди
Американская компания по производству и продаже игрушек представила новую коллекцию кукол из серии "Монстер Хай" с персонажами из фильмов Стэнли Кубрика... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:55
2020-10-23T05:06
стиль жизни
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новости культуры
стэнли кубрик
культура
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Американская компания по производству и продаже игрушек представила новую коллекцию кукол из серии "Монстер Хай" с персонажами из фильмов Стэнли Кубрика "Сияние" и Андреса Мускетти "Оно", <a href="https://screenrant.com/pennywise-shining-grady-twins-monster-high-dolls/" target="_blank">сообщает</a> ScreenRant. Игрушки стали частью новой линии "Monster High skullector", созданной для коллекционеров. В ней всего две фигурки: демонический клоун Пеннивайз (Pennywise) и близняшки Грейди (Grady Twins). В отличие от прототипов, показанных в фильмах, куклы выглядят более изящно и не так устрашающе. Линия таких кукол существует с 2010 года (тогда же вышел анимационный сериал "Школа монстров"). Ее создатели вдохновлялись легендами о различных чудовищах и классическими фильмами ужасов. Поэтому главные героинями серии стали: Фрэнки Штейн (дочь Франкенштейна), Дракулаура (приемная дочь вампира графа Дракулы), Гулия Йелпс (дочь зомби) и другие.
https://ria.ru/20200923/igrushki-1577590706.html
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стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, стэнли кубрик

Детских кукол превратили в Пеннивайза и близняшек Грейди

04:55 23.10.2020 (обновлено: 05:06 23.10.2020)
 
© MattelНовые куклы компании Mattel - Pennywise и Shining Twins
Новые куклы компании Mattel - Pennywise и Shining Twins - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Mattel
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Американская компания по производству и продаже игрушек представила новую коллекцию кукол из серии "Монстер Хай" с персонажами из фильмов Стэнли Кубрика "Сияние" и Андреса Мускетти "Оно", сообщает ScreenRant.
Игрушки стали частью новой линии "Monster High skullector", созданной для коллекционеров. В ней всего две фигурки: демонический клоун Пеннивайз (Pennywise) и близняшки Грейди (Grady Twins). В отличие от прототипов, показанных в фильмах, куклы выглядят более изящно и не так устрашающе.
Линия таких кукол существует с 2010 года (тогда же вышел анимационный сериал "Школа монстров"). Ее создатели вдохновлялись легендами о различных чудовищах и классическими фильмами ужасов. Поэтому главные героинями серии стали: Фрэнки Штейн (дочь Франкенштейна), Дракулаура (приемная дочь вампира графа Дракулы), Гулия Йелпс (дочь зомби) и другие.
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