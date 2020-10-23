https://ria.ru/20201023/kukly-monstry-1581028141.html

Детских кукол превратили в Пеннивайза и близняшек Грейди

Американская компания по производству и продаже игрушек представила новую коллекцию кукол из серии "Монстер Хай" с персонажами из фильмов Стэнли Кубрика... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T04:55

2020-10-23T04:55

2020-10-23T05:06

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Американская компания по производству и продаже игрушек представила новую коллекцию кукол из серии "Монстер Хай" с персонажами из фильмов Стэнли Кубрика "Сияние" и Андреса Мускетти "Оно", <a href="https://screenrant.com/pennywise-shining-grady-twins-monster-high-dolls/" target="_blank">сообщает</a> ScreenRant. Игрушки стали частью новой линии "Monster High skullector", созданной для коллекционеров. В ней всего две фигурки: демонический клоун Пеннивайз (Pennywise) и близняшки Грейди (Grady Twins). В отличие от прототипов, показанных в фильмах, куклы выглядят более изящно и не так устрашающе. Линия таких кукол существует с 2010 года (тогда же вышел анимационный сериал "Школа монстров"). Ее создатели вдохновлялись легендами о различных чудовищах и классическими фильмами ужасов. Поэтому главные героинями серии стали: Фрэнки Штейн (дочь Франкенштейна), Дракулаура (приемная дочь вампира графа Дракулы), Гулия Йелпс (дочь зомби) и другие.

https://ria.ru/20200923/igrushki-1577590706.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, стэнли кубрик