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Власти Кубани выделили более 1,7 млрд рублей на жилье для детей-сирот
Власти Краснодарского края в 2020 году из краевого бюджета выделили более 1,7 миллиарда рублей на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T21:11
2020-10-23T21:11
2020-10-23T21:11
краснодарский край
жилье
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> в 2020 году из краевого бюджета выделили более 1,7 миллиарда рублей на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году для детей-сирот приобретено 1138 квартир, сообщает администрация региона."В 2020 году из краевого бюджета выделено более 1,7 миллиарда рублей на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По сравнению с прошлым годом объем финансирования увеличен почти в два раза", - говорится в сообщении.Как отметил заместитель руководителя краевого министерства труда и соцразвития края Алексей Гедзь, слова которого приводятся в релизе, до конца года необходимо освоить субвенции из краевого бюджета, выделенные на приобретение квадратных метров."На сегодняшний день органами местного самоуправления заключены муниципальные контракты на 1138 жилых помещений – это на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2020 году должно быть приобретено свыше 1400 квартир", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20201021/zhile-1580895281.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости.
Власти Краснодарского края
в 2020 году из краевого бюджета выделили более 1,7 миллиарда рублей на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году для детей-сирот приобретено 1138 квартир, сообщает администрация региона.
"В 2020 году из краевого бюджета выделено более 1,7 миллиарда рублей на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По сравнению с прошлым годом объем финансирования увеличен почти в два раза", - говорится в сообщении.
Как отметил заместитель руководителя краевого министерства труда и соцразвития края Алексей Гедзь, слова которого приводятся в релизе, до конца года необходимо освоить субвенции из краевого бюджета, выделенные на приобретение квадратных метров.
"На сегодняшний день органами местного самоуправления заключены муниципальные контракты на 1138 жилых помещений – это на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2020 году должно быть приобретено свыше 1400 квартир", - отметили в ведомстве.
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