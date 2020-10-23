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Власти Кубани выделили более 1,7 млрд рублей на жилье для детей-сирот

Власти Краснодарского края в 2020 году из краевого бюджета выделили более 1,7 миллиарда рублей на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения... РИА Новости, 23.10.2020

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2020-10-23T21:11

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краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> в 2020 году из краевого бюджета выделили более 1,7 миллиарда рублей на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году для детей-сирот приобретено 1138 квартир, сообщает администрация региона."В 2020 году из краевого бюджета выделено более 1,7 миллиарда рублей на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По сравнению с прошлым годом объем финансирования увеличен почти в два раза", - говорится в сообщении.Как отметил заместитель руководителя краевого министерства труда и соцразвития края Алексей Гедзь, слова которого приводятся в релизе, до конца года необходимо освоить субвенции из краевого бюджета, выделенные на приобретение квадратных метров."На сегодняшний день органами местного самоуправления заключены муниципальные контракты на 1138 жилых помещений – это на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2020 году должно быть приобретено свыше 1400 квартир", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20201021/zhile-1580895281.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, краснодарский край, общество