https://ria.ru/20201023/krym-1581252090.html

Украина в 2014 году сделала все, чтобы не потерять Крым, заявил Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ответ на заявление президента Владимира Зеленского о наказании виновных в "сдаче" Крыма заявил, что страна в 2014... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T18:19

2020-10-23T18:19

2020-10-23T18:19

арсен аваков

владимир зеленский

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> в ответ на заявление президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> о наказании виновных в "сдаче" Крыма заявил, что страна в 2014 году сделала все возможное для того, чтобы не потерять Крым, но имела ограниченные возможности и силы."Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что у Украины был предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации, и после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы - что могли, что не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", - цитирует слова Авакова на специальном киевском форуме безопасности издание <a href="http://LB.ua" target="_blank" rel="nofollow noopener">LB.ua</a>.По его словам, предвыборная риторика обостряет проблемы."И когда мы между собой спорим об этих вещах, мы каждый раз должны думать и знать, что в мире все непросто. В мире огромное количество проблем, и всем на Украину все равно, кроме нас самих. Поэтому, когда мы друг с другом спорим и стараемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать порою недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", - добавил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201023/krym-1581204571.html

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республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсен аваков, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире