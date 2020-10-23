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https://ria.ru/20201023/krym-1581252090.html
Украина в 2014 году сделала все, чтобы не потерять Крым, заявил Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ответ на заявление президента Владимира Зеленского о наказании виновных в "сдаче" Крыма заявил, что страна в 2014... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T18:19
2020-10-23T18:19
арсен аваков
владимир зеленский
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> в ответ на заявление президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> о наказании виновных в "сдаче" Крыма заявил, что страна в 2014 году сделала все возможное для того, чтобы не потерять Крым, но имела ограниченные возможности и силы."Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что у Украины был предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации, и после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы - что могли, что не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", - цитирует слова Авакова на специальном киевском форуме безопасности издание <a href="http://LB.ua" target="_blank" rel="nofollow noopener">LB.ua</a>.По его словам, предвыборная риторика обостряет проблемы."И когда мы между собой спорим об этих вещах, мы каждый раз должны думать и знать, что в мире все непросто. В мире огромное количество проблем, и всем на Украину все равно, кроме нас самих. Поэтому, когда мы друг с другом спорим и стараемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать порою недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", - добавил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201023/krym-1581204571.html
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республика крым
севастополь
украина
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арсен аваков, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Украина в 2014 году сделала все, чтобы не потерять Крым, заявил Аваков

18:19 23.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ответ на заявление президента Владимира Зеленского о наказании виновных в "сдаче" Крыма заявил, что страна в 2014 году сделала все возможное для того, чтобы не потерять Крым, но имела ограниченные возможности и силы.
"Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что у Украины был предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации, и после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы - что могли, что не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", - цитирует слова Авакова на специальном киевском форуме безопасности издание LB.ua.
По его словам, предвыборная риторика обостряет проблемы.
"И когда мы между собой спорим об этих вещах, мы каждый раз должны думать и знать, что в мире все непросто. В мире огромное количество проблем, и всем на Украину все равно, кроме нас самих. Поэтому, когда мы друг с другом спорим и стараемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать порою недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", - добавил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Арсен АваковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
 
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