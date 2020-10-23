https://ria.ru/20201023/krym-1581204571.html

Трамп назвал виновных в потере Украиной Крыма

Предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп на теледебатах с Джо... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:06

2020-10-23T15:06

2020-10-23T16:06

россия

дональд трамп

джо байден

сша

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Предыдущая администрация <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией, заявил американский президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> на теледебатах с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Действующий глава государства обвинил конкурента на выборах в плохой работе на посту вице-президента.Он добавил, что во время его президентства Штаты стали поставлять на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> оружие, а не "подушки".Трамп не первый раз обвиняет администрацию <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Обамы</a> в том, что полуостров вернулся в состав России. В ответ на призыв Байдена не приглашать <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на саммит <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank">G7</a> американский лидер ранее говорил, что Россию исключили из организации из-за ее победы на международной арене. По словам Трампа, Москва "по-крупному обставила" Обаму.

https://ria.ru/20201019/bessmertnyy-1580409451.html

Егор Панкратов Воссоединению Крыма с Россией, не мог помешать никто! 155

Степан Краснов Солидарен. 66

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россия

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, сша, украина, в мире