https://ria.ru/20201023/krym-1581204571.html
Трамп назвал виновных в потере Украиной Крыма
Предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп на теледебатах с Джо... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:06
2020-10-23T15:06
2020-10-23T16:06
россия
дональд трамп
джо байден
сша
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Предыдущая администрация <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией, заявил американский президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> на теледебатах с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Действующий глава государства обвинил конкурента на выборах в плохой работе на посту вице-президента.Он добавил, что во время его президентства Штаты стали поставлять на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> оружие, а не "подушки".Трамп не первый раз обвиняет администрацию <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Обамы</a> в том, что полуостров вернулся в состав России. В ответ на призыв Байдена не приглашать <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на саммит <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank">G7</a> американский лидер ранее говорил, что Россию исключили из организации из-за ее победы на международной арене. По словам Трампа, Москва "по-крупному обставила" Обаму.
https://ria.ru/20201019/bessmertnyy-1580409451.html
Егор Панкратов
Воссоединению Крыма с Россией, не мог помешать никто!
155
Степан Краснов
Солидарен.
66
25
россия
сша
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, джо байден, сша, украина, в мире