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Трамп назвал виновных в потере Украиной Крыма
Предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп на теледебатах с Джо... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:06
2020-10-23T16:06
россия
дональд трамп
джо байден
сша
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Предыдущая администрация <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией, заявил американский президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> на теледебатах с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Действующий глава государства обвинил конкурента на выборах в плохой работе на посту вице-президента.Он добавил, что во время его президентства Штаты стали поставлять на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> оружие, а не "подушки".Трамп не первый раз обвиняет администрацию <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Обамы</a> в том, что полуостров вернулся в состав России. В ответ на призыв Байдена не приглашать <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на саммит <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank">G7</a> американский лидер ранее говорил, что Россию исключили из организации из-за ее победы на международной арене. По словам Трампа, Москва "по-крупному обставила" Обаму.
https://ria.ru/20201019/bessmertnyy-1580409451.html
Воссоединению Крыма с Россией, не мог помешать никто!
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Солидарен.
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россия
сша
украина
РИА Новости
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россия, дональд трамп, джо байден, сша, украина, в мире

Трамп назвал виновных в потере Украиной Крыма

15:06 23.10.2020 (обновлено: 16:06 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкРепетиция парада ВМФ в Севастополе
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп на теледебатах с Джо Байденом.
Действующий глава государства обвинил конкурента на выборах в плохой работе на посту вице-президента.
"Именно при нем Россия забрала себе часть Украины", — заявил Трамп.
Он добавил, что во время его президентства Штаты стали поставлять на Украину оружие, а не "подушки".
Трамп не первый раз обвиняет администрацию Обамы в том, что полуостров вернулся в состав России. В ответ на призыв Байдена не приглашать Москву на саммит G7 американский лидер ранее говорил, что Россию исключили из организации из-за ее победы на международной арене. По словам Трампа, Москва "по-крупному обставила" Обаму.
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РоссияДональд ТрампДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
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