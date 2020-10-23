https://ria.ru/20201023/kriminal-1581135684.html

На избившего девушку блогера Бурима завели дело, сообщил источник

На блогера Андрея Бурима (Mellstroy), в прямом эфире избившего девушку, возбудили уголовное дело по статье "Побои", он находится под подпиской о невыезде,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:01

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youtube

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> На блогера Андрея Бурима (Mellstroy), в прямом эфире избившего девушку, возбудили уголовное дело по статье "Побои", он находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Бурим был допрошен вчера вечером. Он под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ", - сказал собеседник агентства.По его словам, медэкспертиза показала, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank">YouTube</a>. Модель Алена Ефремова в соцсетях написала, что стример сломал ей челюстьНакануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Ефремова написала заявление на Бурима, в нем она "просит привлечь его к ответственности за нанесённые повреждения, а также за публичное оскорбление и унижение".

https://ria.ru/20201021/bloger-1580780088.html

https://ria.ru/20201020/bloger-1580597521.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, происшествия