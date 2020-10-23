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На избившего девушку блогера Бурима завели дело, сообщил источник
На блогера Андрея Бурима (Mellstroy), в прямом эфире избившего девушку, возбудили уголовное дело по статье "Побои", он находится под подпиской о невыезде,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:01
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youtube
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> На блогера Андрея Бурима (Mellstroy), в прямом эфире избившего девушку, возбудили уголовное дело по статье "Побои", он находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Бурим был допрошен вчера вечером. Он под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ", - сказал собеседник агентства.По его словам, медэкспертиза показала, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank">YouTube</a>. Модель Алена Ефремова в соцсетях написала, что стример сломал ей челюстьНакануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Ефремова написала заявление на Бурима, в нем она "просит привлечь его к ответственности за нанесённые повреждения, а также за публичное оскорбление и унижение".
https://ria.ru/20201021/bloger-1580780088.html
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youtube, происшествия

На избившего девушку блогера Бурима завели дело, сообщил источник

10:01 23.10.2020
 
© Фото : @Андрей Бурим/ВКонтактеБлогер Андрей Бурим (Mellstroy)
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : @Андрей Бурим/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На блогера Андрея Бурима (Mellstroy), в прямом эфире избившего девушку, возбудили уголовное дело по статье "Побои", он находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Бурим был допрошен вчера вечером. Он под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 11:09
Избившему девушку блогеру грозит до пяти лет, считает юрист
По его словам, медэкспертиза показала, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в YouTube. Модель Алена Ефремова в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть
Накануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Ефремова написала заявление на Бурима, в нем она "просит привлечь его к ответственности за нанесённые повреждения, а также за публичное оскорбление и унижение".
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 10:37
Пермскую прокуратуру попросили закрыть канал блогера, избившего девушку
 
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