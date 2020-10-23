https://ria.ru/20201023/kriminal-1581135684.html
На избившего девушку блогера Бурима завели дело, сообщил источник
На блогера Андрея Бурима (Mellstroy), в прямом эфире избившего девушку, возбудили уголовное дело по статье "Побои", он находится под подпиской о невыезде,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:01
2020-10-23T10:01
2020-10-23T10:01
youtube
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> На блогера Андрея Бурима (Mellstroy), в прямом эфире избившего девушку, возбудили уголовное дело по статье "Побои", он находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Бурим был допрошен вчера вечером. Он под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ", - сказал собеседник агентства.По его словам, медэкспертиза показала, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank">YouTube</a>. Модель Алена Ефремова в соцсетях написала, что стример сломал ей челюстьНакануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Ефремова написала заявление на Бурима, в нем она "просит привлечь его к ответственности за нанесённые повреждения, а также за публичное оскорбление и унижение".
https://ria.ru/20201021/bloger-1580780088.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, происшествия
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На блогера Андрея Бурима (Mellstroy), в прямом эфире избившего девушку, возбудили уголовное дело по статье "Побои", он находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Бурим был допрошен вчера вечером. Он под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, медэкспертиза показала, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в YouTube
. Модель Алена Ефремова в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть
Накануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Ефремова написала заявление на Бурима, в нем она "просит привлечь его к ответственности за нанесённые повреждения, а также за публичное оскорбление и унижение".