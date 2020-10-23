https://ria.ru/20201023/kosmetika-1581274087.html
У девушки деформировалось лицо после похода в салон красоты
Британка показала в TikTok последствия посещения салона красоты, где ей сделали ламинирование бровей. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T20:28
2020-10-23T20:28
2020-10-23T20:50
великобритания
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Британка показала в <a href="https://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank">TikTok</a> последствия посещения салона красоты, где ей сделали ламинирование бровей.Милли Бакнэлл опубликовала видео, в котором показала опухшее лицо. Кожа в области бровей девушки также покраснела и покрылась волдырями.Она также уточнила, что прошло уже восемь дней с момента процедуры.Подписчики девушки пожелали ей скорейшего выздоровления и поделились собственным негативным опытом посещения салона красоты."То же самое произошло и со мной, это самое жуткое, что я испытывала в жизни", — написала Abbey Maxwell."Я выглядела точно так же после наращивания ресниц", — поделилась Emilyae1023."Запомните, девушки, что у них должна быть лицензия косметолога, а не просто сертификат, всегда спрашивайте о наличии лицензии!" — пишет Francis.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Британка показала в TikTok
последствия посещения салона красоты, где ей сделали ламинирование бровей.
Милли Бакнэлл опубликовала видео, в котором показала опухшее лицо. Кожа в области бровей девушки также покраснела и покрылась волдырями.
"У меня действительно ужасная аллергическая реакция, и я была в больнице четыре дня", — написала Милли в комментариях к посту.
Она также уточнила, что прошло уже восемь дней с момента процедуры.
Подписчики девушки пожелали ей скорейшего выздоровления и поделились собственным негативным опытом посещения салона красоты.
"То же самое произошло и со мной, это самое жуткое, что я испытывала в жизни", — написала Abbey Maxwell.
"Я выглядела точно так же после наращивания ресниц", — поделилась Emilyae1023.
"Запомните, девушки, что у них должна быть лицензия косметолога, а не просто сертификат, всегда спрашивайте о наличии лицензии!" — пишет Francis.