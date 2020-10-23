https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581280125.html

Турция зафиксировала наибольший с мая суточный прирост случаев COVID-19

Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки составило 2165 человек, это наибольший показатель с 6 мая, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T21:26

2020-10-23T21:26

2020-10-23T21:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

турция

в мире

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<strong>АНКАРА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных зараженных коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за сутки составило 2165 человек, это наибольший показатель с 6 мая, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В сентябре и октябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие с мая показатели новых случаев коронавируса за сутки. В предыдущие два дня в Турции впервые за пять последних месяцев зафиксировали более 2 тысяч выявленных зараженных в сутки."Сегодня выявлено 2165 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 357 693. Умерли 74 больных, всего умерших - 9658. В тяжелом состоянии находятся 1648 больных. Вылечились сегодня 1493 пациента, всего - 311 520", - говорится в сводке минздрава.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция, в мире