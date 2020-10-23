Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581280125.html
Турция зафиксировала наибольший с мая суточный прирост случаев COVID-19
Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки составило 2165 человек, это наибольший показатель с 6 мая, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T21:26
2020-10-23T21:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:53:2000:1178_1400x0_80_0_0_8637f653853a264c1d77e2e6b317daa1.jpg
<strong>АНКАРА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных зараженных коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за сутки составило 2165 человек, это наибольший показатель с 6 мая, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В сентябре и октябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие с мая показатели новых случаев коронавируса за сутки. В предыдущие два дня в Турции впервые за пять последних месяцев зафиксировали более 2 тысяч выявленных зараженных в сутки."Сегодня выявлено 2165 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 357 693. Умерли 74 больных, всего умерших - 9658. В тяжелом состоянии находятся 1648 больных. Вылечились сегодня 1493 пациента, всего - 311 520", - говорится в сводке минздрава.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_180:0:1820:1230_1400x0_80_0_0_41e227eee7ef0e2ff4b2966a333294e0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция, в мире

Турция зафиксировала наибольший с мая суточный прирост случаев COVID-19

21:26 23.10.2020
 
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки составило 2165 человек, это наибольший показатель с 6 мая, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В сентябре и октябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие с мая показатели новых случаев коронавируса за сутки. В предыдущие два дня в Турции впервые за пять последних месяцев зафиксировали более 2 тысяч выявленных зараженных в сутки.
"Сегодня выявлено 2165 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 357 693. Умерли 74 больных, всего умерших - 9658. В тяжелом состоянии находятся 1648 больных. Вылечились сегодня 1493 пациента, всего - 311 520", - говорится в сводке минздрава.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния