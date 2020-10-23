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https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581244836.html
Ученые предупредили о новых долгосрочных последствиях COVID-19
Ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей. Соответствующие данные опубликованы на... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:54
2020-10-23T17:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей. Соответствующие данные опубликованы на портале <a href="https://www.medrxiv.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">medRxiv.</a>Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием более 84 тысяч переболевших COVID-19 британцев, предложив им пройти онлайн-тест на остроту памяти и когнитивных способностей. Полученные результаты были сопоставлены с данными проекта Great British Intelligence Test, в рамках которого проверить свой интеллект могут все жители Великобритании.При анализе результатов специалисты учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности и наличие хронических заболеваний. По итогам тестирования выяснилось, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям 65 процентам жителей Великобритании."Проведенный анализ предоставил доказательства в поддержку гипотезы о том, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций", - заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Ёлки-палки!.. Среди переболевших: Мишустин, Песков, Миронов (в процессе), губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Тувы Шолбан Кара-оол... Глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минобнауки Фальков! И что же, теперь все они станут руководить с ухудшимися интеллектуальными способностями? Кошмар какой! Не верю британским учёным!
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания

Ученые предупредили о новых долгосрочных последствиях COVID-19

17:54 23.10.2020 (обновлено: 17:55 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.
Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием более 84 тысяч переболевших COVID-19 британцев, предложив им пройти онлайн-тест на остроту памяти и когнитивных способностей. Полученные результаты были сопоставлены с данными проекта Great British Intelligence Test, в рамках которого проверить свой интеллект могут все жители Великобритании.
При анализе результатов специалисты учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности и наличие хронических заболеваний. По итогам тестирования выяснилось, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям 65 процентам жителей Великобритании.
"Проведенный анализ предоставил доказательства в поддержку гипотезы о том, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций", - заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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