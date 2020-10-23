https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581244836.html

Ученые предупредили о новых долгосрочных последствиях COVID-19

Ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей. Соответствующие данные опубликованы на... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:54

2020-10-23T17:54

2020-10-23T17:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5964049e9d77c6e9db805f590f60a256.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей. Соответствующие данные опубликованы на портале <a href="https://www.medrxiv.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">medRxiv.</a>Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием более 84 тысяч переболевших COVID-19 британцев, предложив им пройти онлайн-тест на остроту памяти и когнитивных способностей. Полученные результаты были сопоставлены с данными проекта Great British Intelligence Test, в рамках которого проверить свой интеллект могут все жители Великобритании.При анализе результатов специалисты учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности и наличие хронических заболеваний. По итогам тестирования выяснилось, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям 65 процентам жителей Великобритании."Проведенный анализ предоставил доказательства в поддержку гипотезы о том, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций", - заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Александр Аникин Ёлки-палки!.. Среди переболевших: Мишустин, Песков, Миронов (в процессе), губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Тувы Шолбан Кара-оол... Глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минобнауки Фальков! И что же, теперь все они станут руководить с ухудшимися интеллектуальными способностями? Кошмар какой! Не верю британским учёным! 18

3

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания