В российских аэропортах собираются выявлять коронавирус по кашлю
© РИА Новости / Михаил ГоленковСотрудники полиции и Роспотребнадзора в аэропорту Храброво в Калининграде
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Система оценки наличия коронавируса (COVID-19) по кашлю человека может появится в аэропортах РФ, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
По его словам, компании Национальной технологической инициативы (НТИ) в пандемию представили инновационные разработки. "Мы смотрим еще несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19", - сообщил он.
24 сентября, 07:55ИнфографикаКто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
"Сейчас есть только два таких решения. В Швейцарии есть компания, которая собирает огромную базу звуковых паттернов, как мы разговариваем, и российская компания. Мы надеемся, что она тоже достаточно быстро, в течение нескольких месяцев свое решение на рынок выведет. Сейчас идет обсуждение с "Аэрофлотом" о начале тестирования решения в одном из аэропортов", - рассказал Песков.
Помимо этого компании представили решения по дистанционному мониторингу. "Скажем, как человек принимает препараты на химическом уровне, правильно ли он вдохнул с помощью ингалятора необходимые лекарства. Это совершенно другой уровень медицины. Мы сделали огромный шаг вперед в появлении действительно персональной медицины, медицины, которая настроена на конкретного человека", - полагает он. Данная компания, по его словам, начинает в ближайшее время тестирование своей системы "Живое дыхание" в Забайкальском крае.
Четыре компании, входящие в систему НТИ, разработали систему быстрых тестов. "Есть электронный стетоскоп, дополненный искусственным интеллектом, который позволяет в домашних условиях "прослушать" легкие и оценить наличие патологических звуков - хрипов, свистов - без похода к врачу. Есть роботы-дезинфекторы. Много решений, которые успешно используются именно сейчас, их несколько десятков. При этом отмечу, что работа над ними началась гораздо раньше, они не были разработаны "специально для пандемии", но оказались крайне востребованы в условиях, когда устаревшие технологии оказались не у дел", - добавил Песков.
Полную версию интервью читайте на сайте агентства "Прайм" (медигруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.