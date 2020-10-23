https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581200178.html

Пензенский губернатор поручил подготовить 500 коек для больных COVID-19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить еще 500 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:48

2020-10-23T14:48

2020-10-23T14:48

пензенская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

иван белозерцев

пенза

пензенская область

общество

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<strong>ПЕНЗА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить еще 500 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.В настоящее время в учреждениях здравоохранения региона развернуто 2644 койки для пациентов с COVID-19."Нам нужно решать вопрос с увеличением коечного фонда, осень - это ежегодное время увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ, нужно быть готовыми к любой ситуации. Я подпишу постановление о выделении средств на организацию еще 500 коек... Также поручаю рассмотреть перспективы развертывания коек для среднетяжелых больных, чье состояние не вызывает уже у врачей опасений. Это позволит разгрузить областную больницу, центр специализированной медицинской помощи, клиническую больницу N4", - цитирует Белозерцева пресс-служба.Также глава региона поручил увеличить число медицинских работников call-центров по вызову врача на дом, а также количество телефонных точек. "Очень важно, чтобы люди могли дозвониться", - отметил Белозерцев.Врио министра здравоохранения региона Александр Никишин в пятницу на встрече с губернатором доложил, что в Пензе и ЗАТО город Заречный число госпитализированных выше, чем в районах области."В качестве вариантов увеличения коечного фонда возможно оборудовать корпус поликлиники 6-й городской больницы на улице Гагарина. В районах области свободные койки есть… На выездах работает 139 бригад скорой помощи, открываем дополнительную компьютерную томографию. Ежедневное количество госпитализированных и вызовов "скорой" на протяжении недели остается практически неизменным", - приводятся слова Никишина в сообщении.Всего в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> лабораторно подтвержден 13 891 случай заражения коронавирусом, в том числе рекордные 172 случая за последние сутки, скончались 162 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 10 397.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/kids-covid-1581180354.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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