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https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581197316.html
Путин призвал регионы принимать меры по COVID-19 исходя из ситуации
Президент России Владимир Путин заявил, что пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, и призвал действовать в этом вопросе... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:38
2020-10-23T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, и призвал действовать в этом вопросе аккуратно, принимать соответствующие решения, исходя из ситуации на конкретной территории."Пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются в той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время", - сказал Путин в пятницу на совещании по экономическим вопросам.Он подчеркнул, что все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов. "И также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса", - добавил президент.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
На фото выглядит ,как Божий одуванчик,языком чесать не мешки ворочать
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"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Денег нет, но вы держитесь, хорошего вам дня и настроения. Кстати, не забывайте платить налоги вовремя" :))
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин призвал регионы принимать меры по COVID-19 исходя из ситуации

14:38 23.10.2020 (обновлено: 14:52 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, и призвал действовать в этом вопросе аккуратно, принимать соответствующие решения, исходя из ситуации на конкретной территории.
"Пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются в той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время", - сказал Путин в пятницу на совещании по экономическим вопросам.
Он подчеркнул, что все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов. "И также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса", - добавил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
 
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