https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581197316.html

Путин призвал регионы принимать меры по COVID-19 исходя из ситуации

Президент России Владимир Путин заявил, что пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, и призвал действовать в этом вопросе... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:38

2020-10-23T14:38

2020-10-23T14:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579249160_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_972655cae512dc1d9297fe91f346b20c.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, и призвал действовать в этом вопросе аккуратно, принимать соответствующие решения, исходя из ситуации на конкретной территории."Пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются в той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время", - сказал Путин в пятницу на совещании по экономическим вопросам.Он подчеркнул, что все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов. "И также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса", - добавил президент.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

smenut На фото выглядит ,как Божий одуванчик,языком чесать не мешки ворочать 61

Константин Русский "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Денег нет, но вы держитесь, хорошего вам дня и настроения. Кстати, не забывайте платить налоги вовремя" :)) 52

10

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество