https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581167305.html

Лукашенко назвал ситуацию с COVID-19 в Белоруссии контролируемой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой, передает в пятницу Sputnik... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:42

2020-10-23T12:42

2020-10-23T14:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой, передает в пятницу <a href="https://sputnik.by/society/20201023/1045970681/Prezident-o-COVID-19-nado-postoyanno-gotovit-sebya-k-lyuboy-bolezni.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Президент Беларуси Александр Лукашенко... заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси контролируемая", - говорится в сообщении.По данным издания, глава государства подчеркнул, что в стране есть необходимый опыт, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко напомнил о важности поддержания здорового образа жизни, что в случае заражения коронавирусом способствует более легкому или вообще бессимптомному протеканию болезни.Вместе с тем он призвал поберечься, особенно тех, кто входит в группы риска, принимая необходимые меры предосторожности в общественных местах."Пока у нас ситуация контролируемая абсолютно. Лекарств предостаточно, систему мы создали. Мы не тащим всех в больницы. Если уже человек тяжелый, если мы видим у него прогресс по болезни серьезный, конечно, мы его в больницу. Потому что вдруг надо на кислород, на ИВЛ его держать", - подчеркнул президент.Лукашенко обратил внимание, что особенно надо беречь людей пожилого возраста. Граждан из этой категории, если они перенесли болезнь, специально направляют на реабилитацию. "Надо нормально жить (вести здоровый образ жизни – ред.), постоянно готовить себя к любой болезни. И если бог будет видеть, что ты сам себя стараешься поддерживать, защищать, может, и поможет", - сказал глава государства.Он подчеркнул, что это важно против любой болезни, а тем более против вируса. "Но ни в коем случае нельзя прятаться. Да, где много людей, надо пользоваться маской - магазины, метро, еще где-то. Там, где надо, должна быть маска. И чаще на воздухе быть, а лучше - в лесу", - посоветовал Лукашенко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последние месяцы суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии начал расти после спада летом. По данным минздрава на четверг, число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым типом коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 738, до 90 380, с момента распространения инфекции в стране скончались 945 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/miting-1581165681.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, александр лукашенко, белоруссия, в мире