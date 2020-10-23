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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581167305.html
Лукашенко назвал ситуацию с COVID-19 в Белоруссии контролируемой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой, передает в пятницу Sputnik... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:42
2020-10-23T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой, передает в пятницу <a href="https://sputnik.by/society/20201023/1045970681/Prezident-o-COVID-19-nado-postoyanno-gotovit-sebya-k-lyuboy-bolezni.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Президент Беларуси Александр Лукашенко... заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси контролируемая", - говорится в сообщении.По данным издания, глава государства подчеркнул, что в стране есть необходимый опыт, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко напомнил о важности поддержания здорового образа жизни, что в случае заражения коронавирусом способствует более легкому или вообще бессимптомному протеканию болезни.Вместе с тем он призвал поберечься, особенно тех, кто входит в группы риска, принимая необходимые меры предосторожности в общественных местах."Пока у нас ситуация контролируемая абсолютно. Лекарств предостаточно, систему мы создали. Мы не тащим всех в больницы. Если уже человек тяжелый, если мы видим у него прогресс по болезни серьезный, конечно, мы его в больницу. Потому что вдруг надо на кислород, на ИВЛ его держать", - подчеркнул президент.Лукашенко обратил внимание, что особенно надо беречь людей пожилого возраста. Граждан из этой категории, если они перенесли болезнь, специально направляют на реабилитацию. "Надо нормально жить (вести здоровый образ жизни – ред.), постоянно готовить себя к любой болезни. И если бог будет видеть, что ты сам себя стараешься поддерживать, защищать, может, и поможет", - сказал глава государства.Он подчеркнул, что это важно против любой болезни, а тем более против вируса. "Но ни в коем случае нельзя прятаться. Да, где много людей, надо пользоваться маской - магазины, метро, еще где-то. Там, где надо, должна быть маска. И чаще на воздухе быть, а лучше - в лесу", - посоветовал Лукашенко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последние месяцы суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии начал расти после спада летом. По данным минздрава на четверг, число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым типом коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 738, до 90 380, с момента распространения инфекции в стране скончались 945 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал ситуацию с COVID-19 в Белоруссии контролируемой

12:42 23.10.2020 (обновлено: 14:13 23.10.2020)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой, передает в пятницу Sputnik Беларусь.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко... заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси контролируемая", - говорится в сообщении.
По данным издания, глава государства подчеркнул, что в стране есть необходимый опыт, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко напомнил о важности поддержания здорового образа жизни, что в случае заражения коронавирусом способствует более легкому или вообще бессимптомному протеканию болезни.
Вместе с тем он призвал поберечься, особенно тех, кто входит в группы риска, принимая необходимые меры предосторожности в общественных местах.
Митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 12:30Протесты в Белоруссии
Лукашенко выступил против масштабного провластного митинга
"Пока у нас ситуация контролируемая абсолютно. Лекарств предостаточно, систему мы создали. Мы не тащим всех в больницы. Если уже человек тяжелый, если мы видим у него прогресс по болезни серьезный, конечно, мы его в больницу. Потому что вдруг надо на кислород, на ИВЛ его держать", - подчеркнул президент.
Лукашенко обратил внимание, что особенно надо беречь людей пожилого возраста. Граждан из этой категории, если они перенесли болезнь, специально направляют на реабилитацию. "Надо нормально жить (вести здоровый образ жизни – ред.), постоянно готовить себя к любой болезни. И если бог будет видеть, что ты сам себя стараешься поддерживать, защищать, может, и поможет", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что это важно против любой болезни, а тем более против вируса. "Но ни в коем случае нельзя прятаться. Да, где много людей, надо пользоваться маской - магазины, метро, еще где-то. Там, где надо, должна быть маска. И чаще на воздухе быть, а лучше - в лесу", - посоветовал Лукашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последние месяцы суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии начал расти после спада летом. По данным минздрава на четверг, число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым типом коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 738, до 90 380, с момента распространения инфекции в стране скончались 945 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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