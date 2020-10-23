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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581162830.html
Названы болезни, удваивающие риск заражения коронавирусом
Диабет и повышенное артериальное давления вдвое увеличивают риски заражения COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:13
2020-10-23T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Диабет и повышенное артериальное давления вдвое увеличивают риски заражения COVID-19, заявила вице-премьер <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova" target="_blank">Татьяна Голикова</a>.В особенности это касается пожилых, людей с ожирением, раком и сердечно-сосудистыми проблемами, добавила заместитель главы кабмина.Она отметила, что диабетики заражаются коронавирусом в десять раз чаще других, у 27 процентов пациентов с выявленным COVID-19 (особенно у тяжелых) есть это заболевание. Кроме того, в 80 процентах случаев новый вирус провоцирует повышение сахара в крови.Также Голикова подчеркнула, что у пациентов с диабетом чаще развивается пневмония и присоединяется бактериальная инфекция, поэтому им особенно важно соблюдать общие правила профилактики.При первых симптомах простуды людям с диабетом нужен более четкий мониторинг уровня глюкозы и своевременная коррекция сахароснижающей терапии. Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразились почти полтора миллиона человек, из них более 25,5 тысячи погибли, свыше 1,11 миллиона вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/kurenie-1581126101.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Названы болезни, удваивающие риск заражения коронавирусом

12:13 23.10.2020 (обновлено: 12:52 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка около входа в торговый центр на улице Гоголя в Новосибирске
Девушка около входа в торговый центр на улице Гоголя в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Диабет и повышенное артериальное давления вдвое увеличивают риски заражения COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Международный и российский опыт <...> свидетельствует о том, что диабет <...> является одним из факторов риска развития неблагоприятных исходов из-за более тяжелого течения инфекции", — сказала она на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
В особенности это касается пожилых, людей с ожирением, раком и сердечно-сосудистыми проблемами, добавила заместитель главы кабмина.
Она отметила, что диабетики заражаются коронавирусом в десять раз чаще других, у 27 процентов пациентов с выявленным COVID-19 (особенно у тяжелых) есть это заболевание. Кроме того, в 80 процентах случаев новый вирус провоцирует повышение сахара в крови.
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Также Голикова подчеркнула, что у пациентов с диабетом чаще развивается пневмония и присоединяется бактериальная инфекция, поэтому им особенно важно соблюдать общие правила профилактики.
При первых симптомах простуды людям с диабетом нужен более четкий мониторинг уровня глюкозы и своевременная коррекция сахароснижающей терапии.
Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразились почти полтора миллиона человек, из них более 25,5 тысячи погибли, свыше 1,11 миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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