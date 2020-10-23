Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581156367.html
Вирусолог спрогнозировал выход России на плато по заболеваемости COVID-19
Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели, примерно в начале ноября, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:41
2020-10-23T13:23
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581142159_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_af3d00105b6fdd3be7a5e835b7686211.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели, примерно в начале ноября, считает доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Он пояснил, что плато, на которое выйдет Россия в ближайшее время, может характеризоваться "застойными" цифрами по числу заболевших."Зимой это плато может пойти повыше. Плато может спуститься до 10 тысяч и на них пойдёт долго. Высокое плато – это больше заболевших, чем это было летом. Это естественно, потому что это сезон благоприятный для этого заболевания. Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период", - сказал Альтштейн.По словам вирусолога, ожидать, что Новый год Россия сможет встретить без коронавируса не приходится."Ожидать, что он к Новому году исчезнет и даст нам спокойно праздновать, не приходится. Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться", - отметил он.Согласно последним данным оперштаба, в РФ за сутки выявили 17,3 тысячи заболевших коронавирусом. Всего в стране зафиксировано почти 1,5 миллиона инфицированных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/zabolevshie-1581151137.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581142159_166:0:2897:2048_1400x0_80_0_0_7fd956e7e8da356360ff2a7964d3ee24.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Вирусолог спрогнозировал выход России на плато по заболеваемости COVID-19

11:41 23.10.2020 (обновлено: 13:23 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в метрополитене Новосибирска
Пассажиры в защитных масках в метрополитене Новосибирска - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели, примерно в начале ноября, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Я думаю, что постепенно ситуация стабилизируется, помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся постепенно и, я думаю, мы на плато выйдем. Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять ещё одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато", - сказал РИА Новости Альтштейн.

Он пояснил, что плато, на которое выйдет Россия в ближайшее время, может характеризоваться "застойными" цифрами по числу заболевших.
"Зимой это плато может пойти повыше. Плато может спуститься до 10 тысяч и на них пойдёт долго. Высокое плато – это больше заболевших, чем это было летом. Это естественно, потому что это сезон благоприятный для этого заболевания. Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период", - сказал Альтштейн.
Сотрудники полиции проверяют соблюдение ношения масок на станции Студенческая Новосибирского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 11:18Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказала, может ли в России удвоиться число заболевших COVID-19
По словам вирусолога, ожидать, что Новый год Россия сможет встретить без коронавируса не приходится.
"Ожидать, что он к Новому году исчезнет и даст нам спокойно праздновать, не приходится. Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться", - отметил он.
Согласно последним данным оперштаба, в РФ за сутки выявили 17,3 тысячи заболевших коронавирусом. Всего в стране зафиксировано почти 1,5 миллиона инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния