https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581156367.html

Вирусолог спрогнозировал выход России на плато по заболеваемости COVID-19

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели, примерно в начале ноября, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:41

2020-10-23T11:41

2020-10-23T13:23

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели, примерно в начале ноября, считает доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Он пояснил, что плато, на которое выйдет Россия в ближайшее время, может характеризоваться "застойными" цифрами по числу заболевших."Зимой это плато может пойти повыше. Плато может спуститься до 10 тысяч и на них пойдёт долго. Высокое плато – это больше заболевших, чем это было летом. Это естественно, потому что это сезон благоприятный для этого заболевания. Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период", - сказал Альтштейн.По словам вирусолога, ожидать, что Новый год Россия сможет встретить без коронавируса не приходится."Ожидать, что он к Новому году исчезнет и даст нам спокойно праздновать, не приходится. Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться", - отметил он.Согласно последним данным оперштаба, в РФ за сутки выявили 17,3 тысячи заболевших коронавирусом. Всего в стране зафиксировано почти 1,5 миллиона инфицированных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/zabolevshie-1581151137.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество