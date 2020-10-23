https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581152227.html
Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за несоблюдение масочного режима
Более 46 тысяч москвичей оштрафованы за несоблюдение масочно-перчаточного режима с 1 сентября, сообщил журналистам начальник столичного главного контрольного... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:22
2020-10-23T11:22
2020-10-23T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Более 46 тысяч москвичей оштрафованы за несоблюдение масочно-перчаточного режима с 1 сентября, сообщил журналистам начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.Он отметил, что такое количество нарушений свидетельствует о том что ещё не все соблюдают требования по ношению масок и перчаток.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/maska-1578581747.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество