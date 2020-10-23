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Названа самая опасная поверхность на борту самолета во время пандемии
Верхняя часть сидений является самой опасной поверхностью на борту самолета с точки зрения риска заражения коронавирусом, заявил эксперт Мартин Линдсторм. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:59
2020-10-23T11:03
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Верхняя часть сидений является самой опасной поверхностью на борту самолета с точки зрения риска заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, заявил эксперт Мартин Линдсторм.По его словам, именно к подголовникам во время рассадки и полета прикасаются практически все пассажиры.Линдсторм рекомендовал самостоятельно дезинфицировать свое посадочное место с помощью антибактериальных влажных салфеток. При этом особое внимание стоит уделить подлокотникам, пряжке ремня безопасности, столику подноса и интерактивным экранам.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/samolet-1580515337.html
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60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, в мире

Названа самая опасная поверхность на борту самолета во время пандемии

10:59 23.10.2020 (обновлено: 11:03 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Верхняя часть сидений является самой опасной поверхностью на борту самолета с точки зрения риска заражения коронавирусом, заявил эксперт Мартин Линдсторм.
По его словам, именно к подголовникам во время рассадки и полета прикасаются практически все пассажиры.
"Сотни пассажиров используют их в качестве навигационных костылей", - цитирует специалиста Daily Express.
Линдсторм рекомендовал самостоятельно дезинфицировать свое посадочное место с помощью антибактериальных влажных салфеток. При этом особое внимание стоит уделить подлокотникам, пряжке ремня безопасности, столику подноса и интерактивным экранам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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