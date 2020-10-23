https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581147701.html
Названа самая опасная поверхность на борту самолета во время пандемии
Верхняя часть сидений является самой опасной поверхностью на борту самолета с точки зрения риска заражения коронавирусом, заявил эксперт Мартин Линдсторм. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:59
2020-10-23T10:59
2020-10-23T11:03
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Верхняя часть сидений является самой опасной поверхностью на борту самолета с точки зрения риска заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, заявил эксперт Мартин Линдсторм.По его словам, именно к подголовникам во время рассадки и полета прикасаются практически все пассажиры.Линдсторм рекомендовал самостоятельно дезинфицировать свое посадочное место с помощью антибактериальных влажных салфеток. При этом особое внимание стоит уделить подлокотникам, пряжке ремня безопасности, столику подноса и интерактивным экранам.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/samolet-1580515337.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, в мире