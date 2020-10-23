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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581144410.html
В Москве выявили 5478 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5478, Санкт-Петербурге - 710, Подмосковье – 472, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:47
2020-10-23T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 5478, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 710, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> – 472, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 5478, 2 Санкт-Петербург 710, 3 Московская область 472", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Чечне – восемь, Ненецком автономном округе – пять, Чукотском автономном округе – два.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 5478 новых случаев заражения коронавирусом

10:47 23.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5478, Санкт-Петербурге - 710, Подмосковье – 472, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 5478, 2 Санкт-Петербург 710, 3 Московская область 472", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 10:41
В России выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса
Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Чечне – восемь, Ненецком автономном округе – пять, Чукотском автономном округе – два.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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